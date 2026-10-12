Wie das Magazin „Hello!“ berichtet, hat sich die dänische Königin Margrethe rund einen Monat nach ihrem erneuten Krankenhausaufenthalt wieder bei einem öffentlichen Termin gezeigt. Die 86-jährige Ex-Monarchin nahm gemeinsam mit König Frederik, Königin Mary und ihrer Schwester Prinzessin Benedikte an einem festlichen Konzert in der Schlosskirche von Fredensborg teil.

Anlass war das 300-jährige Jubiläum der Kirche, zu der Margrethe eine ganz persönliche Verbindung hat und in den 1970er-Jahren an der Restaurierung beteiligt war. Strahlend und in ein leuchtendes Kobaltblau gekleidet – wenn auch mit einem kleinen Pflaster auf der Nase –, zeigte sich die Alt-Königin gut gelaunt im Kreis der Königsfamilie. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand neben dem Wiedersehen aber vor allem ihre Schwiegertochter.

Königin Mary trägt Gold

Königin Mary setzte mit ihrem Look auf eine Kombination aus klassischen Schnitten und modischen Details. Besonders ins Auge fiel ihr goldener Midirock, der zum Highlight des Outfits wurde und auch für Gesprächsstoff unter Royal-Fashion-Beobachtern sorgte.

Dazu kombinierte Mary eine Wickelbluse des dänischen Designers Jesper Hovring. Goldene „Darling Diamond“-Ohrringe von Rebekka Notkin ergänzten den Look, während Pumps mit Leopardenmuster von Gianvito Rossi einen modischen Kontrast setzten.

Mit diesen Leo-Schuhen und einer passenden Prada-Tasche aus dem Jahr 2010 bewies die Königin laut dem Magazin „Town & Country“ Stilbewusstsein, da Animal-Print-Accessoires als absoluter Herbst-Trend gelten.

Genesung und Rückkehr der Alt-Königin

Für Königin Margrethe markiert das Konzert den ersten großen Schritt zurück in die Öffentlichkeit. Nach einem gesundheitlich stark belastenden Jahr – unter anderem mit einem Herzinfarkt sowie einem viertägigen Krankenhausaufenthalt im September wegen einer neuerlichen Thrombose und leichter Dehydration – zeigte sich die Regentin a.D. nun wieder an der Seite ihres Sohnes König Frederik.

Nach streng verordneter Schonung, infolge derer sie unter anderem der Parlamentseröffnung fernbleiben musste, war dies ein wichtiges Comeback. Bei dem Jubiläumskonzert wurden neben Werken von Bach, Hasse und Purcell auch eine neue Komposition von Louise Alenius aufgeführt.