„Fürsorglich und der beste Papa“Prinzessin Eugenie zeigt Aufnahmen ihrer Tochter – Worte rühren

Anlässlich ihres achten Hochzeitstags hat Prinzessin Eugenie auf Instagram ein neues Video ihrer zwei Monate alten Tochter Adelaide geteilt. Das dritte Kind der 36-Jährigen und ihres Ehemanns Jack Brooksbank war am 3. August in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon zur Welt gekommen.

Persönliche Worte an Ehemann Jack Brooksbank

In dem veröffentlichten Clip hält der 40-jährige Brooksbank das Baby im Arm, streichelt es am Kopf und wiegt es hin und her. Eugenie verband die Veröffentlichung mit Glückwünschen an ihren Partner:

„Alles Gute zum 8. Hochzeitstag, mein Schatz. Was man in diesem Video nicht hören kann, ist, wie Jack unsere Tochter fragt, ob sie es mag, wenn man ihr den Kopf so massiert ... so aufmerksam, fürsorglich und der beste Papa, den unsere drei Kinder sich wünschen können. Ich hätte mir keinen besseren Partner wünschen können.“

Unter dem Beitrag sammelten sich binnen kürzester Zeit zahlreiche Glückwünsche und begeisterte Reaktionen von Royal-Fans. Viele zeigten sich von dem familiären Moment berührt und richteten warme Worte an das Paar zum Jubiläum.

Neben Tochter Adelaide, die mit vollem Namen Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank heißt, hat das Paar zwei ältere Söhne: den fünfjährigen August und den dreijährigen Ernest.

Nach Angaben von Prinzessin Eugenie ist die Namensgebung ihrer Tochter eine Hommage an „Menschen aus Vergangenheit und Gegenwart, die wir lieben und bewundern“, darunter die 2022 verstorbene Urgroßmutter Queen Elizabeth II.

Internationaler Lebensmittelpunkt zwischen Portugal und England

Zudem spiegele der Name die historische Verbindung zu England und Portugal wider. Eugenie bezeichnete beide Länder als „zwei Orte, die wir lieben und als unsere Heimat bezeichnen“. Geburten von Mitgliedern der britischen Königsfamilie im Ausland sind selten; das Paar teilt seinen Lebensmittelpunkt zwischen den beiden Staaten auf.

Prinzessin Eugenie ist die jüngere Tochter von Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson. Ihre ältere Schwester ist Prinzessin Beatrice, die in der britischen Thronfolge vor ihr steht. Beatrice belegt derzeit den neunten Rang, Eugenie den zwölften. Es folgen Eugenies drei Kinder, womit Tochter Adelaide an 15. Stelle steht. (jag)