„Keine Gedanken“Früherer Hollywood-Agent teilt gegen Herzogin Meghan aus

Er gilt als einer der einflussreichsten Strippenzieher Hollywoods – und nimmt selten ein Blatt vor den Mund. Ari Emanuel, Chef der renommierten Künstleragentur WME, hat mit einer schroffen Aussage über Herzogin Meghan für Aufsehen gesorgt.

Auf die Frage der britischen Zeitung „The Times“, wo er die berufliche Zukunft seiner früheren Klientin sehe, reagierte der 65-Jährige betont reserviert: „Das Großartige daran ist: Darüber muss ich mir keine Gedanken mehr machen.“

Medienunternehmer Ari Emanuel und seine Ehefrau Sarah Staudinger (l) bei der Premiere von „The Idol“ im Rahmen der 76. Internationalen Filmfestspiele von Cannes im Palais des Festivals. (Archivbild) Copyright: IMAGO/Bestimage

Emanuel betreute die Herzogin nach ihrem Vertragsabschluss im April 2023 zeitweise persönlich, zog sich aber später zurück. Während „The Times“ von einer Trennung im vergangenen Jahr berichtete, stellte WME gegenüber dem US-Magazin „People“ klar, dass die Agentur Herzogin Meghan und die Organisation Archewell weiterhin vertrete. Hintergründe zu Emanuels deutlichen Worten nannte die Agentur nicht.

Gerüchte um Schauspiel-Comeback bei Netflix

Die bissige Bemerkung fällt in eine Phase beruflicher Spekulationen. Zuletzt hieß es, die 45-jährige Herzogin denke über eine Rückkehr vor die Kamera nach. Laut „People“ liefen Gespräche über eine Rolle in der dritten Staffel der Netflix-Serie „The Gentlemen“ von Guy Ritchie – es wäre ihr erster größerer Part seit dem Ausstieg bei „Suits“ 2018.

Der Deal mit WME galt ursprünglich als Coup für Medienprojekte und Partnerschaften, doch Top-Agenten wie Emanuel zogen sich bald aus dem operativen Team zurück.

Umzug nach Großbritannien: Fokus auf die Kinder

Zugleich sortiert die Familie ihr Privatleben neu: Ende August kehrten Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Prinz Archie und Prinzessin Lilibet nach Großbritannien zurück. Ein Insider verriet dem Magazin „People“, die Familie sei glücklich über die Rückkehr, brauche nach dem Umzug aus den USA aber Zeit zum Ankommen: „Alles andere wird sich fügen, wenn der Zeitpunkt da ist. Der Fokus liegt ganz darauf, dass sich die Kinder einleben.“

Unklar ist, wie weit die Versöhnung mit der Königsfamilie vorangeschritten ist. Medienberichten zufolge soll es eine Annäherung zwischen Harry und seinem Vater, König Charles, geben. Das Verhältnis zu seinem Bruder Prinz William, dem Thronfolger, soll dagegen weiterhin angespannt sein. (jag)