Das schwedische Parlament hat am Dienstag, 29. September, seine neue Sitzungsperiode 2026/27 eröffnet. Wie bei diesem Anlass üblich, begleitete die schwedische Königsfamilie das parlamentarische Zeremoniell.

Besondere Aufmerksamkeit galt dabei Prinzessin Sofia, wie das Magazin „Svensk Damtidning“ berichtet: Nach einer einjährigen Babypause anlässlich der Geburt ihrer Tochter Prinzessin Ines nahm die 41-Jährige an der Seite ihres Ehemanns Prinz Carl Philip wieder an der Veranstaltung teil.

Traditionelle Farben: Darum tragen Kronprinzessin Victoria & Co. Schwarz, Dunkelblau und Weiß

Bei ihrer Kleidung orientierten sich Sofia und die weiteren weiblichen Mitglieder des Königshauses an der traditionellen Farbgebung. Die Wahl von Schwarz, Dunkelblau und Weiß geht historisch auf die 1778 von König Gustav III. eingeführte Hoftracht zurück, deren Farbwelt bis heute bei der Eröffnung fortgeführt wird.

Traditioneller Dresscode im Plenarsaal: Prinzessin Sofia (2.v.l.) präsentiert ihren Schwarz-Weiß-Look während der Eröffnungssitzung an der Seite von Prinz Carl Philip, Prinzessin Madeleine, Christopher O’Neill und Schwedens Botschafter in den USA, Urban Ahlin (l.). Copyright: IMAGO/TT

Der Tag begann mit einem Gottesdienst im Stockholmer Dom (Storkyrkan). Nach dem Eintreffen der Gäste am Riksplan gegen 12.45 Uhr eröffnete König Carl XVI. Gustaf um 14.00 Uhr auf Ersuchen des Parlamentspräsidenten die Sitzungsperiode offiziell.

Im Anschluss verlas der Ministerpräsident die Regierungserklärung. Das Abendprogramm sieht eine Aufführung im Konserthuset Stockholm für Abgeordnete, die Königsfamilie und geladene Gäste vor.

Ruhige Monate für Prinzessin Sofia

Im offiziellen Kalender des schwedischen Königshauses geht es für Prinzessin Sofia in den kommenden Wochen vergleichsweise ruhig weiter. Nach der Geburt ihrer Tochter nimmt die 41-Jährige ausgewählte Termine wahr. Zu ihren langjährigen Engagements gehören unter anderem das Sophiahemmet und die gemeinsame Stiftung mit Prinz Carl Philip.

Die repräsentativen Pflichten des Königshauses übernehmen im Herbst vor allem König Carl XVI. Gustaf, Königin Silvia sowie Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel. Vom 19. bis 21. Oktober steht zudem ein dreitägiger Staatsbesuch des singapurischen Präsidenten Tharman Shanmugaratnam in Schweden an. Der Besuch findet auf Einladung des Königs statt. Das genaue Programm soll zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.