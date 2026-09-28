Der neue norwegische Monarch Haakon VIII. hat sich am vergangenen Wochenende abseits royaler Protokolle in der Öffentlichkeit gezeigt. Am Samstagmorgen kaufte der König persönlich in einer Discounter-Filiale in der Ortschaft Rødberg ein, rund 180 Kilometer westlich von Oslo.

Nach Angaben der norwegischen Lokalzeitung „Laagendalsposten“ war der Monarch in sportlicher Freizeitkleidung unterwegs, um Besorgungen für den Alltag zu erledigen. Trotz seines unauffälligen Auftretens erkannten die anwesenden Kundinnen und Kunden das Staatsoberhaupt rasch.

Gespräche mit Bürgern am Rande des Einkaufs

Während seines Aufenthalts im Geschäft kam der König mit mehreren Anwesenden ins Gespräch. Insbesondere jüngere Bürgerinnen und Bürger nutzten die Gelegenheit für eine kurze Begrüßung.

Einige Kundinnen und Kunden sprachen Haakon VIII. zudem ihr Mitgefühl zu den jüngsten Verlusten im Königshaus aus: Nach dem Tod seines Vaters König Harald V. Ende August hatte die Familie wenige Wochen später auch den Tod von Prinzessin Astrid zu beklagen.

Gegenüber den Bürgern im Markt erklärte König Haakon auch den Anlass für seinen Aufenthalt in der Region: Er verbringe derzeit einige Ruhetage in seiner nahegelegenen Berghütte in der Urlaubsregion Uvdal.

König Haakon: Auszeit ohne Mette-Marit nach bewegten Wochen

Nach der Übernahme der Amtsgeschäfte und den vorangegangenen Trauerfeierlichkeiten in Oslo nutzt der Monarch die freie Zeit in den Bergen, um abseits der Hauptstadt Ruhe zu finden.

Ob Königin Mette-Marit oder weitere Mitglieder der Königsfamilie ihren Mann auf die Hütte im nahegelegenen Uvdal begleiteten, ließ der Palast offen – beim Einkauf selbst war der Monarch jedenfalls allein unterwegs.

Hier zieht sich Norwegens Königspaar in die Berge zurück

Haakon und Mette-Marit erwarben das Grundstück für ihre private Berghütte im Gebiet Fjellsnaret in der Kommune Nore og Uvdal bereits 2007. Die aus Massivholz errichtete Hütte liegt auf knapp 1100 Metern Höhe am Rand der Hardangervidda und wurde zum Jahreswechsel 2008/2009 fertiggestellt. Mette-Marit soll damals eng in die Gestaltung der Innenräume eingebunden gewesen sein.

Die Familie nutzt die Hütte seit vielen Jahren regelmäßig. Besonders während der Osterferien zieht es Haakon und Mette-Marit mit ihren Kindern dorthin. Im Winter steht das Skifahren im Mittelpunkt, im Herbst nutzt die Familie die Umgebung zum Wandern. Auch Weihnachten haben sie bereits in Uvdal verbracht und dabei traditionell den Gottesdienst in der örtlichen Kirche besucht.

Im Gegensatz zu den offiziellen Residenzen der norwegischen Königsfamilie, etwa Skaugum und dem Königlichen Schloss in Oslo, befindet sich die Hütte in Privatbesitz von Haakon und Mette-Marit. Sie dient der Familie als Rückzugsort abseits offizieller Termine und des königlichen Protokolls.