Bei seiner Rede auf der Clinton Global Initiative in New York konnte Prinz Harry nur die Hälfte seiner geplanten Ausführungen halten. Ein technischer Defekt am Teleprompter zwang den Duke of Sussex am Mittwoch (23. September) dazu, seinen Auftritt vorzeitig zu beenden.

In der Session „Getting Disruption Right“ sprach Harry über die Risiken von KI, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Als Vater betonte der Ehemann von Meghan, dass man keine Jahre mehr Zeit habe. „Social Media hat gelernt, unsere Aufmerksamkeit zu erregen. KI lernt, wie sie in unsere Beziehungen eindringen kann“, sagte er.

Peinliche Unterbrechung: Prinz Harrys Rede endet abrupt

Die Technologie wolle nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch Bindung und Vertrauen. Er verwies auf Fälle, in denen KI-Chatbots mit dem Tod von Teenagern in Verbindung gebracht wurden. „Wir haben keine Jahre Zeit für das, was als Nächstes kommt“, warnte er eindringlich.

Kurz darauf blieb der Teleprompter stehen. Harry pausierte, blickte auf den Bildschirm, sagte: „Das war es“, legte das Mikrofon ab und verließ die Bühne. Das Publikum reagierte mit Lachen und Applaus, viele waren aber auch irritiert.

Publikum reagiert irritiert auf Harrys Flucht von der Bühne

Ohne die technische Hilfe, war der zweite Sohn von König Charles nicht in der Lage, seine Rede fortzusetzen. Ein Sprecher bestätigte später den Defekt am Teleprompter.

Etwa 40 Minuten später, nachdem unter anderem Hillary Clinton gesprochen hatte, kam Harry zurück. „Da sich KI in meine Rede eingeschlichen hatte, wurde ich gebeten, nach vorne zu kommen und sie zu Ende zu halten“, sagte er. „Es war interessant zu sehen, worum es sich in Teil zwei so sehr gesorgt hat.“ Anschließend setzte er seine Ausführungen fort und forderte mehr Verantwortung und Schutzmaßnahmen.

Es war Harrys erster größerer öffentlicher Auftritt in den USA seit seiner Rückkehr nach Großbritannien. Die ironische Anspielung auf die Technikpanne sorgte für Erheiterung und unterstrich zugleich die Abhängigkeit selbst kritischer Redner von der Technik, vor deren Risiken sie warnen. (red)