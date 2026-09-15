Prinz Harry und seine Frau Meghan haben britischen Medienberichten zufolge nur zwei Tage nach Beginn des neuen Schuljahres die Schule ihrer Kinder gewechselt. Wie das Magazin „Hello!“ am Montag berichtete, weckten die Entfernung zur ursprünglich ausgewählten Privatschule und das hohe Verkehrsaufkommen auf dem Schulweg Sicherheitsbedenken bei dem Paar.

Ein Sprecher erklärte dem Magazin zufolge, die Entscheidung sei „nach Rücksprache mit dem Sicherheitsteam der Familie hinsichtlich der praktischen Aspekte ihrer aktuellen Situation“ getroffen worden.

Harry und Meghan wechseln Schule ihrer Kinder wegen Sicherheitsbedenken

Harry war Ende August, mehr als sechs Jahre nach seinem Bruch mit dem britischen Königshaus, gemeinsam mit seiner Familie nach Großbritannien zurückgekehrt. Das Paar hatte sich Anfang 2020 von seinen offiziellen royalen Aufgaben zurückgezogen und anschließend mehrere Jahre in Meghans Heimat Kalifornien gelebt. Damit verloren Harry und Meghan auch den zuvor gewährten Polizeischutz.

Medienberichten zufolge ließen sich der 41-jährige Herzog von Sussex und seine vier Jahre ältere Frau in den Cotswolds nieder, einer idyllischen und bei Prominenten beliebten Region in Mittelengland. Ihre beiden sieben und fünf Jahre alten Kinder meldeten sie demnach zum Schulbeginn im September an einer Privatschule an.

Sicherheit der königlichen Familie hat höchste Priorität

Unterdessen befasst sich die für die Sicherheit der königlichen Familie und anderer Personen des öffentlichen Lebens zuständige Kommission nach Angaben der BBC mit dem Umfang des Polizeischutzes, den Harry und seine Familie im Zuge ihrer Rückkehr nach Großbritannien erhalten könnten.

Derzeit wird die Familie Berichten zufolge von privaten Sicherheitskräften geschützt. Harry, der am Dienstag 42 Jahre alt wird, soll die britische Regierung um Polizeischutz für sich und seine Angehörigen ersucht haben. Die zuständige Kommission kam demnach in der vergangenen Woche zu Beratungen zusammen und beschloss laut BBC, die Risiken für Harry und Meghan eingehend zu prüfen.

Aus Sicht von König Charles III. gehören Harry und Meghan nicht mehr zu den „arbeitenden Mitgliedern“ der Königsfamilie. Das geht aus einem offiziellen Schreiben hervor, das Anfang September in seinem Namen verfasst wurde. Darin wird klargestellt, dass die Stellung des Paares der von Privatpersonen gleichkomme und Harry und Meghan nicht mit den Anreden „Seine Königliche Hoheit“ beziehungsweise „Ihre Königliche Hoheit“ angesprochen werden sollten.

Als „working royals“ werden in Großbritannien hochrangige Mitglieder der Königsfamilie bezeichnet, die im Namen des Königshauses offizielle Aufgaben wahrnehmen. (red)