„Inspirierend“Prinzessin Kate löst mit Überraschungsbesuch in Grün Begeisterung aus

Rund anderthalb Jahre nach der Bekanntgabe ihrer Remission hat Prinzessin Kate mit einem unangekündigten Auftritt in London für Aufsehen gesorgt. Am Freitag besuchte die 44-Jährige laut dem Magazin „People“ das renommierte Royal Marsden Hospital – genau jene Spezialklinik, in der sie sich nach ihrer Krebserkrankung behandeln ließ.

Anlass des Besuchs war nicht nur das Treffen mit Krebspatienten, sondern auch ein zuvor geheim gehaltenes sportliches Projekt: Die Princess of Wales hatte im Juni die sogenannte „National Three Peaks Challenge“ absolviert, um Spenden für die ganzheitliche Versorgung von Krebserkrankten zu sammeln.

Kurz nach dem Besuch veröffentlichte der Kensington-Palast Bildmaterial und ein Video des Termins auf Instagram, was eine Welle positiver Reaktionen auslöste. In den Kommentarspalten sprachen zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer der künftigen Königin ihre Bewunderung für die physische Leistung der 24-Stunden-Wanderung aus.

Drei Gipfel innerhalb von 24 Stunden

Neben Lob für ihren Einsatz zugunsten des Royal Marsden Hospitals und Kates Erscheinungsbild im grünen Kleid bezeichneten viele Kommentierende die Aktion als „inspirierend“ und würdigten das fortwährende Engagement der Prinzessin für Krebspatienten.

Bei der traditionsreichen britischen Bergtour müssen die höchsten Erhebungen Schottlands, Englands und von Wales – der Ben Nevis, der Scafell Pike und der Snowdon – erklommen werden, und das innerhalb von nur 24 Stunden. Kate meisterte diese physische Härteprüfung abseits der Öffentlichkeit.

Über die genaue Höhe der erwanderten Spendensumme wahrte der Palast Diskretion, das Geld fließt jedoch direkt in ein neues „Zentrum für ganzheitliches Wohlbefinden und Genesung“ (Center for Holistic Wellbeing and Recovery) am Royal Marsden Hospital, dessen Bauplatz sich Kate vor Ort ansah.

„Das ist mein kleiner Weg, etwas zurückzugeben und Danke zu sagen“, erklärte die Prinzessin laut britischen Medien bei ihrem Rundgang. „Ich habe hier eine unglaubliche Pflege und Unterstützung von einem riesigen Team erfahren, wofür ich auf persönlicher Ebene unendlich dankbar bin.“

Fokus auf Natur und psychische Begleitung

Aus eigener Erfahrung betonte Kate, wie entscheidend begleitende Angebote neben der rein schulmedizinischen Therapie seien. Der Einfluss von Natur, gesunder Ernährung und einem stabilen emotionalen Umfeld mache einen spürbaren Unterschied aus, wenn man die schweren Belastungen medizinischer Behandlungen bewältigen müsse.

Die neue Einrichtung soll künftig körperliche, seelische und soziale Aspekte enger miteinander verknüpfen, um die Lebensqualität von Erkrankten und ihren Familien nachhaltig zu stärken.

Kate, die seit 2025 gemeinsam mit Prinz William die Schirmherrschaft über den Royal Marsden NHS Foundation Trust innehat, erschien zu dem Termin in einem schlichten, knöchellangen grünen Kleid.

Für die künftige Königin schloss sich an diesem Tag ein Kreis: Nach den Monaten des Rückzugs und der Ungewissheit im Jahr 2024 demonstrierte sie mit der anspruchsvollen Bergtour nicht nur ihre wiedergewonnene körperliche Stärke, sondern nutzt ihre Bekanntheit nun gezielt, um die Krebshilfe in Großbritannien nachhaltig zu modernisieren.