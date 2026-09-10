Nach den offiziellen Trauerfeierlichkeiten für König Harald V. von Norwegen hat eine Szene abseits des steifen Protokolls für Aufmerksamkeit gesorgt.

Beim abendlichen Empfang im königlichen Schloss fingen Kameras des norwegischen Rundfunks NRK einen bemerkenswerten Moment zwischen den beiden künftigen Königinnen Europas ein: Catharina-Amalia der Niederlande und Norwegens neue Kronprinzessin Ingrid Alexandra begegneten sich sichtlich vertraut.

Die 22-jährige Niederländerin nahm die gleichaltrige Norwegerin fest in den Arm, suchte das direkte Gespräch, strich ihr über den Arm und verabschiedete sich schließlich mit einem diskreten Handkuss.

Kronprinzessin Amalia tröstet Kronprinzessin Ingrid Alexandra: Geteilte Verantwortung einer neuen Generation

Die kurze Sequenz fand rasch Verbreitung im Netz, da sie den Blick auf eine geteilte Lebensrealität freigibt, die nur wenige Menschen nachempfinden können.

Während Kronprinzessin Amalia seit der Krönung ihres Vaters König Willem Alexander im Jahr 2013 auf Platz eins der niederländischen Thronfolge steht, rückte Ingrid Alexandra erst am 28. August 2026 mit dem Tod ihres Großvaters in diese Position auf, während ihr Vater als Haakon VIII. die Krone übernahm.

Unter norwegischen Royal-Beobachtern wird der herzliche Austausch als sichtbares Zeichen einer neuen Monarchengeneration gesehen, die traditionelle Pflichterfüllung mit spürbarer persönlicher Empathie verbindet.

Norweger und Royals verabschieden König Harald

Dem Empfang vorausgegangen war ein großer Staatsakt: Nach der Prozession durch die Osloer Innenstadt und dem Gottesdienst im Dom war Harald V. im Beisein zahlreicher Staatsoberhäupter im königlichen Mausoleum der Festung Akershus beigesetzt worden. Bis zu 30.000 Menschen hatten der Königsfamilie vor dem Schloss zuvor ihre Anteilnahme bekundet.

Auch auf dem Balkon des Königspalastes kam es zu rührenden Szenen. Die neue Königsfamilie zeigte sich sichtlich bewegt vom Empfang der Menschenmenge. Besonders Königin Sonja wurde mit minutenlangem Jubel und Applaus begrüßt – ein emotionaler Moment nach dem Abschied von ihrem Ehemann. (jag)