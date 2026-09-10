Beim Staatsbegräbnis für König Harald V. in Oslo zog Prinzessin Sofia von Schweden mit einer bemerkenswerten modischen Entscheidung die Blicke auf sich. Während viele weibliche Trauergäste wie Königin Letizia von Spanien oder Königin Màxima der Niederlande auf schlichte Haarreife oder klassische Pillbox-Modelle setzten, wählte die Ehefrau von Prinz Carl Philip einen tiefschwarzen Glockenhut, im Französischen als Cloche bekannt.

Die markante Kopfbedeckung verlieh ihrem Auftritt eine strenge, fast filmreife Silhouette, die sich deutlich vom gewohnten Bild royaler Trauerfeiern abhob.

Klassische Eleganz der Roaring Twenties

Mit der tief in die Stirn gezogenen, runden Form und der schmal abfallenden Krempe zitierte Sofia den ikonischen Stil der späten 1920er- und frühen 1930er-Jahre. Ergänzt wurde das Ensemble durch einen zarten Netzschleier, der bis über die Augenpartie reichte und dem traditionellen Trauerprotokoll die nötige Zurückhaltung und Distanz verlieh.

Prinzessin Sofia und ihr Glockenhut mit Schleier beim Trauerzug. Copyright: AFP

Dieser Schnitt war einst das modische Erkennungszeichen großer Hollywood-Pionierinnen: Ikonen wie Louise Brooks, Joan Crawford und die schwedische Leinwandlegende Greta Garbo machten den Glockenhut weltberühmt und etablierten ihn als Sinnbild selbstbewusster, zeitloser Eleganz.

Pünktlicher Auftritt nach getrennter Anreise

Dass Sofia diesen Auftritt überhaupt absolvieren konnte, war am Vormittag noch von organisatorischen Fragen begleitet worden. Das Prinzenpaar war nicht wie der Rest der schwedischen Königsfamilie um König Carl Gustaf in der Regierungsmaschine nach Norwegen gereist, sondern aus praktischen Gründen separat geflogen. Zusammen mit Ministerpräsident Ulf Kristersson trafen Sofia und Carl Philip schließlich per Shuttlebus pünktlich an der Kathedrale ein.

Nach dem Fußmarsch hinter dem Sarg: Carl Philip und Sofia von Schweden treffen zur Trauerfeier für König Harald V. an der Kirche ein. Copyright: AFP

Während Prinzessin Sofia mit ihrer Hutwahl modische Akzente setzte, fiel Kronprinzessin Victoria eine der wichtigsten liturgischen Aufgaben des Tages zu. Die schwedische Thronfolgerin, die Harald V. als Patenonkel besonders nahestand, trat während des Gottesdienstes im Dom vor den Altar und sprach eines der Fürbittengebete für den verstorbenen Monarchen.

Dass einer ausländischen Thronfolgerin eine so aktive Rolle bei einem Staatsbegräbnis übertragen wird, gilt als seltene Ausnahme und unterstrich die tiefe persönliche Verbundenheit zwischen den Königshäusern in Stockholm und Oslo.