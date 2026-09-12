Prinzessin Alexandra von Hannover und ihr langjähriger Lebensgefährte Ben-Sylvester Strautmann haben ihre Verlobung bekannt gegeben. Die 27-jährige Tochter von Ernst August von Hannover und Caroline von Hannover veröffentlichte die Nachricht gemeinsam mit ihrem Partner auf der Online-Plattform Instagram.

Auf den geteilten Aufnahmen präsentiert Alexandra von Hannover einen Ring mit einem gelben Schmuckstein, begleitet von Strautmann sowie ihrem Hund Eloïse von Lexington. Den Beitrag kommentierte sie schlicht mit den Worten: „Die Heiratsgeschichte.“ Unter dem Eintrag sprachen unter anderem Prinzessin Maria-Olympia von Griechenland sowie Lady Kitty Spencer ihre Glückwünsche aus.

Verlobung nach fast einem Jahrzehnt Partnerschaft

Das Paar ist seit 2017 liiert und trat kurz nach dem Kennenlernen erstmals gemeinsam bei einem Meisterschaftsspiel des AS Monaco auf. Zuvor hatten sich die beiden bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Monaco kennengelernt. Seither traten sie wiederholt bei öffentlichen Terminen wie dem Rosenball in Monaco, beim Großen Preis der Formel 1 sowie bei Veranstaltungen während der Pariser Modewoche in Erscheinung.

Gemeinsamer Lebensmittelpunkt und beruflicher Werdegang

Strautmann, der eine Vorliebe für Motorsport und Basketball hegt, absolvierte ein Studium der Betriebswirtschaftslehre am King's College in London. Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit als Mitgründer eines Musiklabels tritt er zudem als DJ auf. Details zu einem möglichen Termin oder Ort der geplanten Trauung wurden bislang nicht mitgeteilt.

Im vergangenen Jahr sorgte Alexandra von Hannover bereits für mediale Aufmerksamkeit, als sie sich für das Cover der spanischen Ausgabe des Modemagazins „Elle“ fotografieren ließ. In der zugehörigen Reportage gab sie persönliche Einblicke in ihre Wertvorstellungen, ihre familiäre Herkunft sowie ihren Lebensstil abseits des royalen Rampenlichts.

Das Magazin bezeichnete sie damals als eine der bislang am wenigsten bekannten royalen Persönlichkeiten Europas, die ihr royales Erbe mit Bodenständigkeit und ihrem Studium verbinde.