Prinzessin Kate ist überraschend gemeinsam mit Prinz William nach Liverpool gereist, um den Start einer Initiative zur Suizidprävention im Sport zu unterstützen. Eigentlich war der Prinz von Wales für den Termin im Stadion des FC Everton als Solo-Gast angekündigt gewesen, nachdem er erst am Vortag beim Staatsbegräbnis für König Harald V. in Oslo zu Gast war.

Umso größer war das Erstaunen, als Kate unangekündigt an seiner Seite aus dem Wagen stieg. Zwar hatten sich die beiden erst vor wenigen Tagen privat mit Prinz George bei dessen Schulstart in Eton den Kameras gezeigt, der Termin in Liverpool markiert jedoch ihren ersten gemeinsamen offiziellen Arbeitstermin seit der Sommerpause.

Der unangekündigte Schulterschluss fällt zudem mitten in die aufgeheizte Debatte um die Rückkehr von Harry und Meghan nach Großbritannien.

Breite Unterstützung durch FA, Premier League und Team GB

Anlass der Reise war die Vorstellung des Online-Leitfadens „On Your Side“, den William und die Royal Foundation zum Welttag der Suizidprävention veröffentlichten. Das Projekt richtet sich an Profis, Nachwuchsteams und Fans.

In einem Clip ruft unter anderem Englands Kapitän Harry Kane zur Nutzung auf. Verbände wie die FA, die Premier League, British Cycling und Team GB sagten bereits zu, den Leitfaden flächendeckend einzusetzen.

Prinz William appelliert an Trainer, Athleten und Fans

In einem persönlichen Vorwort betonte William, wie tiefgreifend die Begegnungen mit Betroffenen seine Arbeit geprägt haben: „Durch meine Arbeit im Bereich der psychischen Gesundheit habe ich Menschen getroffen, deren Leben durch Suizid für immer verändert wurden. Aber ich habe auch Menschen kennengelernt, deren Leben gerettet werden konnten, weil jemand eingriff, um zu helfen. Jede einzelne dieser Erfahrungen hat mich zutiefst geprägt.“

Genau hier setze die Initiative an, so der Thronfolger mit einem direkten Appell an das gesamte sportliche Umfeld: „Was auch immer deine Rolle ist – ob Athlet, Trainer, Elternteil, Offizieller oder Fan –, du könntest die Person sein, die bemerkt, dass jemand zu kämpfen hat. Du könntest derjenige sein, der ein ehrliches Gespräch beginnt und diesem Menschen hilft, die Unterstützung zu finden, die er braucht. Dieser Leitfaden bietet klare, praktische Anleitungen, um genau das zu tun.“

Als einer der nächsten großen Termine steht für Prinz William und Prinzessin Kate ein hochkarätiger Staatsbesuch an: Vom 20. bis 22. Oktober reist Sultan Haitham bin Tarik von Oman nach Großbritannien – die erste Visite eines omanischen Herrschers seit mehr als 40 Jahren.