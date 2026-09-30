König Frederik X. und Königin Mary haben Dänemark vorübergehend verlassen. Wie das dänische Magazin „Se og Hør“ berichtet, befindet sich das Monarchenpaar auf einer gemeinsamen Auslandsreise. Da es sich um einen privaten Aufenthalt handelt, machte der Palast in Kopenhagen keine näheren Angaben zum Reiseziel oder zur Dauer des Aufenthalts.

Unmittelbar vor dem Antritt der Reise stand für das Paar noch ein traditionsreicher Pflichttermin auf Schloss Amalienborg an. Am Samstagabend richteten Frederik und Mary im Palais Christian VII. ein feierliches Abendessen aus, um Mitarbeiter für 25 Jahre Dienst im dänischen Heer zu ehren.

Vor Abreise: Festliches Abendessen im Palais Christian VII.

Königin Mary erschien zu dem Dinner in ihrer schwarzen militärischen Galauniform, die sie bereits 2019 als Kronprinzessin getragen hatte. Die taillierte Uniformjacke ist mit goldenen Stickereien verziert, dazu trug sie den blauen Schärpengurt sowie mehrere Ordensinsignien und Auszeichnungen. Komplettiert wurde das Erscheinungsbild durch schwarze Pumps von Gianvito Rossi, Ohrringe von Bruun Rasmussen und ein Armband von Francesca.

Der Anlass geht auf ein historisches Datum zurück: Das Ehrenzeichen des Heeres („Hærens Hæderstegn“) wurde am 26. September 1945 zum Geburtstag von Christian X. gestiftet und wird seither traditionell an diesem Stichtag verliehen. Zu Ehren von König Frederiks Urgroßvater, der in diesem Jahr 156 Jahre alt geworden wäre, erklang während des Festaktes der „Christian 10.s Honnørmarch“.

Vertretungsprotokoll sichert Handlungsfähigkeit der Krone

Mit dem anschließenden Aufbruch ins Ausland griff am Kopenhagener Hof das verfassungsrechtlich vorgesehene Vertretungsprotokoll. Da der König und die Königin zeitgleich abwesend sind, übernimmt ein sogenannter Reichsverweser („Rigsforstander“) die offiziellen Pflichten des Staatsoberhaupts. Damit soll garantiert werden, dass die Krone bei der Ausfertigung von Gesetzen oder unvorhergesehenen Staatsgeschäften jederzeit handlungsfähig bleibt.

In der Rangfolge für die Regentschaftsvertretung steht Thronfolger Kronprinz Christian an erster Stelle. Sollte der 20-Jährige verhindert sein, kann auch Königin Margrethe II. einspringen, die diese Funktion auch nach ihrer Abdankung Anfang 2024 formal wahrnehmen darf.

Ebenso stünden Prinzessin Benedikte oder Prinz Joachim für Vertretungsaufgaben bereit. Sobald Frederik und Mary nach Kopenhagen zurückkehren, gehen die Amtsgeschäfte wieder automatisch an das Monarchenpaar über.