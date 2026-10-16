Palast nicht informiert?Harry und Meghan wohl ohne Absprache bei erstem UK-Termin

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben in Nottingham ihren ersten öffentlichen Auftritt nach der Rückkehr nach Großbritannien absolviert. Zum Auftakt eines Programms mit drei Stationen besuchte das Paar am Vormittag das „Community Recording Studio“ in einem Gewerbegebiet der englischen Stadt.

Wie die Zeitung „Bild“ vor Ort berichtete, blieb der Publikumsandrang vor dem Tonstudio zunächst gering: Neben rund 25 Medienvertretern und sechs privaten Sicherheitskräften hatten sich gegen 10.30 Uhr kaum Schaulustige versammelt, obwohl eine Lokalzeitung den Zeitplan am Vortag veröffentlicht hatte.

Prinz Harry und Herzogin Meghan: Begegnung mit Schulklasse und Kita-Gruppe vor Tonstudio

Für Belebung sorgten kurz vor Beginn zwei Gruppen: Eine Grundschulklasse sowie Kinder aus einer Kindertagesstätte trafen am Veranstaltungsort ein. Laut „Bild“ war den Kindern im Vorfeld lediglich mitgeteilt worden, dass ein Ausflug mit einem prominenten Gast anstehe; die Identität des Paares erfuhren sie erst bei der Ankunft. Zusammen mit Lehrkräften und Erziehenden wuchs die Gruppe vor Ort auf rund 100 Personen an.

Das Paar suchte das Gespräch mit den anwesenden Kindern. Auf die Frage eines Jungen, ob sie einen Rolls-Royce besitzen, erwiderte Meghan: „Wie lustig, dass ihr alle so an Autos interessiert seid, es gibt doch viel Wichtigeres.“ Als sich ein Kind erkundigte, ob sie Fußball spiele, sagte sie: „Ich kann kein Fußball spielen, aber mein Mann liebt Fußball.“ Harry fragte die Gruppe nach deren Nutzung sozialer Netzwerke. Auf verneinende Antworten reagierte er mit den Worten: „Oh, das ist aber toll!“

Besuchsprogramm in Nottingham und Vorbehalte im Umfeld des Palastes

Nottingham besitzt für das Paar symbolische Bedeutung: Dort fand im Dezember 2017 der erste gemeinsame offizielle Auftritt nach Bekanntgabe der Verlobung statt. Die erste Station der aktuellen Reise, das 1991 gegründete „Community Recording Studio“, bietet Kindern und Jugendlichen neben Musikunterricht auch Mentoring und Sportangebote. Im weiteren Verlauf des Tages stand der Besuch der Organisation „Himmah Hub und Foodbank“ im Stadtteil Hyson Green auf dem Plan.

Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Besuch in Nottingham. Copyright: AFP

Zu der Einrichtung, die sich gegen Ernährungsunsicherheit und soziale Benachteiligung engagiert, besteht seit 2018 Kontakt, als Meghan an dem Gemeinschaftskochbuch „Together: Our Community Cookbook“ mitwirkte. Als dritter Termin war zwischen 14.25 und 15.15 Uhr ein Besuch bei der Jugendhilfeorganisation „Epic Partners“ angesetzt.

Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Besuch in Nottingham. Copyright: AFP

Die Aktivitäten stoßen im Umfeld des britischen Königshauses laut Medienberichten auf Vorbehalte. König Charles III. hatte Anfang September in einer Mitteilung betont, dass Harry und Meghan keine offiziellen Aufgaben für die Monarchie mehr wahrnehmen.

Laut einem von „Bild“ zitierten Insider aus dem Umfeld des Palastes seien die Vorhaben nicht mit der Familie abgestimmt worden: „Nichts von den angekündigten Terminen war vorher mit dem Palast abgestimmt, auch nicht gegenüber der eigenen Familie kommuniziert.“ Zudem frage man sich vor Ort: „Was planen Harry und Meghan wirklich?“ Auch Prinz William begegne den Auftritten demnach mit Skepsis.