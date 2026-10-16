Prinz Daniel von Schweden muss aus gesundheitlichen Gründen für mehrere offizielle Termine pausieren. Der 53-Jährige hat eine geplante Reise mit seiner Ehefrau, Kronprinzessin Victoria, kurzfristig abgesagt. Ursprünglich war vorgesehen, dass das Paar gemeinsam die Region Västernorrland besucht, um Termine im Naturreservat Rotsidan sowie in der Stadt Härnösand wahrzunehmen. Am Mittwochmorgen wurde Daniels Name jedoch überraschend aus dem offiziellen Kalender des schwedischen Königshauses gestrichen.

Schwedischer Hof bestätigt Erkältung des Prinzen

Der schwedische Königshof bestätigte den Ausfall des Prinzen gegenüber den Medien. „Er ist erkältet“, erklärte Margareta Thorgren, Informationschefin des Königshauses, auf Nachfrage des schwedischen Magazins „Svensk Damtidning“. Nach Angaben des Berichts handelt es sich um eine gewöhnliche Erkältung, weshalb der Prinz sich vorerst schonen muss, während Victoria die Reise nach Västernorrland alleine antritt.

Weitere Termine in Stockholm kurzfristig gestrichen

Die Absage der Regionalreise ist nicht der einzige Ausfall in dieser Woche. Vor der Reise in den Norden stand für Daniel eigentlich die Teilnahme an den „WASP Academia and Industry Days“ im Stockholmer Veranstaltungszentrum Cirkus auf dem Programm. Auch diesen Termin musste der Prinz krankheitsbedingt absagen.

Kronprinzessin Victoria, Prinz Daniel und Prinzessin Estelle im Palast. (Archivbild) Copyright: IMAGO/PPE

„Ja, er sagt wegen einer Erkältung ab“, bekräftigte Hofsprecherin Thorgren gegenüber dem schwedischen Magazin. Bereits zu Beginn der Woche, am Montag, 12. Oktober, hatte Daniel bei einem gemeinsamen Besuch mit Victoria bei der Stockholmer Polizei gefehlt.

Das nächste große offizielle Ereignis im royalen Kalender der schwedischen Royals ist der dreitägige Staatsbesuch aus Singapur: Von Montag, 19. Oktober, bis Mittwoch, 21. Oktober 2026, empfängt das Königshaus Singapurs Präsident Tharman Shanmugaratnam in Stockholm.

Bei derartigen Staatsbesuchen ist die gesamte königliche Familie traditionell fest für den Empfang, das Galadinner und die zentralen Programmpunkte eingeplant. Der Hof hofft daher auf eine zügige Genesung, damit Daniel rechtzeitig zu Beginn der kommenden Woche wieder an der Seite von Kronprinzessin Victoria im Einsatz sein kann. (jag)