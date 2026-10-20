Im Rahmen des offiziellen Staatsbesuchs des Präsidenten von Singapur, Tharman Shanmugaratnam, und seiner Ehefrau Jane Ittogi Shanmugaratnam hat das schwedische Königshaus am Montagabend zu einem Staatsbankett in das Stockholmer Schloss geladen. Wie die Journalistin Talea de Freese berichtet, nahmen neben dem Staatsoberhaupt auch führende Mitglieder der königlichen Familie an den Feierlichkeiten teil.

Kronprinzessin Victoria und Königin Silvia mit historischen Tiaras

Kronprinzessin Victoria erschien zu dem Empfang in einer weißen, bodenlangen Spitzenrobe mit Stehkragen. Dazu kombinierte sie die sogenannte Boucheron-Lorbeerkranz-Tiara, die Königin Sofia im Jahr 1905 an Prinzessin Margaret von Connaught zur Hochzeit mit Gustaf Adolf geschenkt hatte.

Königin Silvia wählte für den Abend ein rosafarbenes Seidenkleid mit verziertem Oberteil. Sie trug die historische Connaught-Tiara, die 1905 als Hochzeitsgeschenk der Eltern Prinzessin Margarets in den Besitz der Bernadotte-Dynastie gelangte.

Prinzessin Madeleine setzt auf Nachhaltigkeit

Prinzessin Madeleine zeigte sich in einer roten, schulterfreien Robe, die durch ein schlichtes Design auffiel. Nach Angaben der Berichterstatterin trug die Prinzessin das Kleid nicht zum ersten Mal: Bereits im November des vergangenen Jahres war sie darin bei der „Childhood“-Gala in New York aufgetreten.

Komplettiert wurde ihr Erscheinungsbild durch die Modern-Fringe-Tiara. Das Zusammentreffen im Königlichen Schloss bot damit auch abseits diplomatischer Protokolle Einblicke in die traditionsreiche Schmucksammlung des Hofes.

Abseits des royalen Protokolls und der festlichen Roben ging es bei der Premiere des Staatsbesuchs um handfeste strategische Interessen beider Staaten. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der diplomatischen Beziehungen vereinbarten Singapur und Schweden eine engere Zusammenarbeit bei Schlüsseltechnologien wie Halbleitern, künstlicher Intelligenz und Quantenforschung.

Angesichts globaler geopolitischer Spannungen streben beide Handelsnationen widerstandsfähigere Lieferketten und eine resiliente Infrastruktur an. Auf dem Programm der hochrangigen Delegation standen zudem Gespräche über die Energiewende und nachhaltige Mobilitätskonzepte. Weitere Treffen mit Wirtschafts- und Forschungsvertretern in Göteborg sollten neue Impulse für den bilateralen Handel setzen.