„Noch immer tief verletzt“Prinz William lehnt Versöhnung mit Harry offenbar weiter ab

Prinz William kann sich offenbar weiterhin keine Versöhnung mit seinem jüngeren Bruder Prinz Harry vorstellen. Wie die britische Zeitung „Daily Mirror“ unter Berufung auf eine dem Thronfolger nahestehende Quelle berichtet, haben sich die Chancen auf eine Annäherung trotz Harrys jüngster Äußerungen nicht verbessert.

Prinz William weiterhin verletzt von Harrys Aussagen

Dem Bericht zufolge ist Prinz William noch immer tief verletzt von den Äußerungen, die Harry öffentlich über ihn und andere Mitglieder der britischen Königsfamilie gemacht hat. Eine Wiederannäherung komme für den Prinzen von Wales derzeit nicht infrage.

Prinz Harry ist mit seiner Frau Herzogin Meghan zurück im Königreich. (Archivbild) Copyright: Maja Smiejkowska/AP/dpa

Die Quelle verwies zudem auf die zahlreichen Verpflichtungen der Royals. Dazu zählten der Staatsbesuch des Sultans von Oman, das Gedenken an die Bergbaukatastrophe von Aberfan vor 60 Jahren und die Vorbereitungen auf anstehende Auslandsreisen. Darauf konzentrierten sich William, Prinzessin Kate, König Charles III. und Königin Camilla. Es gehe nicht darum, jedes Mal auf Harry zu reagieren, wenn dieser ein weiteres Interview gebe.

Prinz Harry hofft auf Versöhnung mit seiner Familie

Auslöser der erneuten Berichte über das zerrüttete Verhältnis ist ein Interview, das Harry dem US-Magazin „GQ“ gegeben hat. Darin sprach der Herzog von Sussex über die schwierige Beziehung zu seinem Vater und seinem Bruder. Auf die Frage, ob ihn die familiären Konflikte belasteten, antwortete er: „Ja, natürlich.“

Prinz William und Prinz Harry (Archivbild) Copyright: Dominic Lipinski/Pool PA via AP/dpa

Zugleich machte Harry deutlich, dass er sich eine Aussöhnung wünsche. „Manche Menschen wollen nicht, dass es funktioniert. Ich möchte, dass es funktioniert“, sagte er. Angesichts der vielen Probleme auf der Welt sei Versöhnung besonders wichtig. Zwar hinterließen Verletzungen bleibende Narben, doch er wolle die Vergangenheit hinter sich lassen.

Der Konflikt zwischen William und Harry hatte sich nach dem Rückzug von Harry und Herzogin Meghan aus dem britischen Königshaus im Jahr 2020 verschärft. In Interviews, einer Netflix-Dokumentation und seiner Autobiografie „Reserve“ erhob Harry Vorwürfe gegen seine Familie. Unter anderem behauptete er, William habe ihn bei einem Streit körperlich angegriffen.

Harry und Meghan leben mit ihren Kindern Archie und Lilibet in den USA. Im Interview mit „GQ“ erklärte Harry, er freue sich darüber, seiner Familie wieder näher zu sein. Ob sich auch das Verhältnis zu William verbessern wird, bleibt offen. (jag)