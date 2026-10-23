„Geradezu besessen davon“Prinz William verrät die Lieblings-TV-Show von Charlotte und Louis

Prinz William hat am Freitag (23. Oktober) in der „Graham Norton Show“ überrascht. Der britische Thronfolger war Gast einer Sonderausgabe rund um den von ihm gegründeten „Earthshot Prize“. Gemeinsam mit Schauspielerin Cate Blanchett, Naturschützer Robert Irwin und „Ted Lasso“-Darstellerin Hannah Waddingham sprach er über Umwelt- und Klimaschutz.

Premiere für ein arbeitendes Mitglied der Königsfamilie

Laut dem Magazin „Hello!“ saß damit erstmals ein arbeitendes Mitglied der britischen Königsfamilie auf dem Sofa der Talkshow. Moderator Graham Norton sprach zunächst mit den angekündigten Gästen über die Umweltinitiative.

Medienberichten zufolge bat er anschließend überraschend auch Prinz William dazu. Das Publikum erfuhr offenbar erst in diesem Moment von der Teilnahme des Thronfolgers.

Der „Earthshot Prize“ wurde 2020 von William ins Leben gerufen. Die Auszeichnung würdigt Projekte und Lösungen für Umweltprobleme und den Klimaschutz. Die Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs sollen im November bei einer Zeremonie in Mumbai bekannt gegeben werden.

Prinz William spricht über Filme und seine Kinder

In der Sendung ging es darum, wie sich der Kampf gegen den Klimawandel mit Dringlichkeit und Zuversicht verbinden lässt. Der Preis soll innovative Ansätze auszeichnen und bekannter machen.

Neben dem Umweltschutz sprach William über seine Unterstützung für den Fußballverein Aston Villa und seine Begeisterung für die Filme von Christopher Nolan. „Ich liebe Filme, in die man richtig eintauchen und über die man intensiv nachdenken kann. Actionfilme mag ich ebenfalls, aber ich sehe auch gern etwas anderes“, sagte der Prinz.

Neben dem Umweltschutz sprach William über seine Unterstützung für den Fußballverein Aston Villa und seine Begeisterung für die Filme von Christopher Nolan. Copyright: IMAGO/Avalon.red

Besonders schätze er die Werke des Regisseurs. „Ich bin ein großer Fan von allem, was Christopher Nolan macht. Seine Filme sind fantastisch. Die ‚Dark Knight‘-Reihe ist psychologisch düster und tiefgründig – das liebe ich einfach. Er nimmt Konzepte, die völlig abwegig erscheinen, und macht daraus unglaublich unterhaltsame Filme“, erklärte William.

Auch das Fernsehprogramm seiner Familie kam zur Sprache. Die Realityshow „Celebrity Traitors“ werde von den Wales gerne gesehen. Besonders Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) seien begeistert. „Ich liebe die Sendung, und die ganze Familie liebt sie. Charlotte und Louis sind geradezu besessen davon. Das ist wirklich gutes Fernsehen“, sagte der Thronfolger.

„Celebrity Traitors“ ist eine britische Realityshow, in der Prominente als Verräter oder Loyale gegeneinander antreten. Die Verräter versuchen, unerkannt Mitspieler auszuschalten, während die anderen sie entlarven müssen. Das Format ist die Promi-Version der Sendung „The Traitors“, die in Deutschland als „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ bekannt ist.