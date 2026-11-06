Die niederländische Königin Máxima hält sich in ihrer Funktion als Sonderbeauftragte des Generalsekretärs der Vereinten Nationen für finanzielle Gesundheit zu einem mehrtägigen Arbeitsbesuch in Ghana auf. Das berichtet unter anderem die Tageszeitung „De Telegraaf“. Nach einem Treffen mit Investoren und Beratungen bei der Zentralbank in Accra reiste die Monarchin am Mittwochnachmittag weiter nach Kumasi.

Im dortigen Manhyia-Palast traf sie mit dem König des Ashanti-Reiches, Asantehene Otumfuo Nana Osei Tutu II., und dessen Ehefrau Lady Julia zusammen.

Von Royal zu Royal: Beratungen mit traditionellen Ashanti-Führern

Ziel der Reise war es laut den Vereinten Nationen, traditionelle Autoritäten für das Thema finanzielle Absicherung zu gewinnen. Da die Stammesführer in der Bevölkerung hohes Ansehen genießen, sollen sie das Bewusstsein dafür schärfen, wie wichtig das Sparen und der Aufbau finanzieller Reserven für Krisen sind. Zudem sollten lokale Banken ermutigt werden, ihre Angebote besser auf die Bedürfnisse der Bürger abzustimmen.

Begleitet wurde der Empfang von Musik und zeremoniellen Tänzen. Die niederländische Journalistin Ella Vermeulen berichtete im niederländischen Magazin „Libelle.nl“ über die Zusammenkunft im Schloss. König Otumfuo Osei Tutu II. und seine Frau wüssten, „was königliches Dekorieren bedeutet: goldene Throne, roter Samt und ein Interieur, gegen das das Schloss Huis ten Bosch kahl wirkt.“

Gemustertes Ensemble als modische Antwort auf Palastpracht

Königin Máxima besucht Ghana. Copyright: IMAGO/PPE

Im Anschluss an die politischen Gespräche rückte auch Königin Máximas Kleidung in den Fokus. Um in der opulenten Palastumgebung „nicht völlig unterzugehen“, wählte die Königin laut Vermeulen ein auffälliges Ensemble aus Bluse und Maxirock des Modehauses Etro.

Palastbesuch in Ghana: Königin Máxima trifft Ashanti-Herrscher Otumfuo Nana Osei Tutu II. in Kumasi. Copyright: IMAGO/PPE

Auch der königliche Mode-Blog „Newmyroyals“ dokumentierte den Look der Königin im Rahmen des Besuchs und verwies auf die Kombination aus der mehrfarbigen Etro-Garderobe mit Paisley-Print sowie den gemusterten Maxirock des Labels „Lady Africa“.

Die Entwürfe knüpfen mit ihren warmen Ornamenten und Farbgebungen an traditionelle Textilien an und unterstrichen Máximas Ansatz, mit bewährten Teilen aus der eigenen Garderobe einen farblichen Akzent in der traditionsreichen Kulisse zu setzen. (jag)