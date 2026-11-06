„Lass es sein“TV-Star gerät in Club-Schlägerei – Prinz William geht dazwischen

Der britische Schauspieler Will Mellor hat in dem Podcast „Happy Place“ von einem handgreiflichen Zwischenfall in einem Club berichtet, bei dem Prinz William persönlich interveniert haben soll. Über die Aussagen des Seriendarstellers berichtete unter anderem die britische Zeitung „Mirror“.

Demnach ereignete sich der Vorfall während einer Partynacht, für die Mellor keinen genauen Zeitpunkt nannte. Der Schauspieler sei damals verletzungsbedingt auf Krücken angewiesen gewesen.

Will Mellor: TV-Star berichtet über Zwischenfall

Zunächst sei er dem Thronfolger zufällig in den Waschräumen begegnet. „Er war einfach zufällig dort drin und als ich auf die Toilette ging, stand Prinz William neben mir. Und er meinte: ‚Alles klar, Will‘ und ich dachte: ‚Oh, er kennt meinen Namen‘ – das war der pure Wahnsinn“, schilderte Mellor das Zusammentreffen.

Im weiteren Verlauf des Abends sei es jedoch zu einer Auseinandersetzung gekommen. Andere Clubbesucher hätten ihn angerempelt und versucht, ihn von den Gehhilfen zu stoßen. Mellor sei daraufhin auf einen der Männer losgegangen, woraufhin sich eine Schlägerei auf dem Boden entwickelte.

Prinz William greift ein – Sicherheitskräfte beenden den Streit

Während der Auseinandersetzung habe plötzlich der Ehemann von Prinzessin Kate versucht, die beiden Kontrahenten zu trennen. „Da spürte ich plötzlich Hände auf meinen Schultern, die mich hochhoben, und ich machte einfach weiter, was ich gerade tat. Da hörte ich jemanden sagen: ‚Lass es sein, Will, der ist es nicht wert‘ – und es war Prinz William!“, so der Schauspieler.

Trotz des wiederholten Versuchs von Prinz William, die Beteiligten zu beruhigen, ließ sich der Streit zunächst nicht schlichten. Daraufhin schalteten sich die Sicherheitskräfte des Thronfolgers ein, trennten die Männer und verwiesen sie der Lokalität.

Beim Hinausbegleiten habe Mellor noch versucht, den Thronfolger als Entlastungszeugen zu gewinnen. „Jedenfalls tragen sie mich hinaus und ich rufe immer noch: ‚William, sag ihnen, es war nicht meine Schuld‘ und er sagt: ‚Ist schon gut, mach dir keine Sorgen‘“, berichtete Mellor.

Auch eine anwesende Begleitperson des Schauspielers zeigte sich von dem unkonventionellen Eingreifen des Royals beeindruckt. Der Zeuge habe das Auftreten des Prinzen im Nachgang mit den Worten kommentiert: „Als wäre er einer deiner Kumpels.“