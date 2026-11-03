„Happy Halloween“Prinzessin Kate überrascht Royal-Fans mit Schnappschuss von Prinz Louis

Anlässlich des Halloween-Festes hat das britische Thronfolgerpaar einen privaten Einblick in das Familienarchiv gewährt. Am Samstagvormittag, dem 31. Oktober, veröffentlichten Prinz William und Prinzessin Kate über ihren offiziellen Instagram-Kanal eine bislang unbekannte Aufnahme ihres jüngsten Sohnes Prinz Louis.

Auf dem Bild, das laut Angaben des Palastes von Prinzessin Kate persönlich aufgenommen wurde, ist der heute Achtjährige im Alter von einem Jahr zu sehen.

Prinz Louis mit Kürbis

Das Foto zeigt den Thronfolger-Sohn mit hellem Haar, roten Gummistiefeln und einer blauen Regenjacke, wie er im Garten nach einem Kürbis greift. Begleitet wurde der Beitrag von den Worten: „Happy Halloween! Prinz Louis im Alter von einem Jahr, fotografiert von der Prinzessin von Wales.“

Unter dem Beitrag meldeten sich kurz nach der Veröffentlichung zahlreiche Nutzer zu Wort. Viele Kommentatoren betonten das Erscheinungsbild des Prinzen und dankten der Familie für den seltenen Einblick.

Reaktionen aus den sozialen Netzwerken

So schrieb eine Nutzerin: „So süß! Was für ein Rückblick auf Halloween! Ich hoffe, die Kinder genießen die Feiertage so sehr wie möglich, bevor sie wieder zur Schule gehen. Bewahrt ein paar Süßigkeiten für euch selbst, Kate und William.“

Ein weiterer Nutzer merkte an, dass Prinz Louis bis heute immer noch süß sei, während ein dritter Kommentator ergänzte: „Das ist so ein bezauberndes Foto – und was für eine wertvolle Erinnerung, die man in Ehren halten sollte.“

Im Vergleich zu seinen älteren Geschwistern Prinz George und Prinzessin Charlotte absolviert der Achtjährige bislang deutlich weniger offizielle Termine. Bei früheren öffentlichen Auftritten, etwa bei Paraden oder Gottesdiensten, zog Louis durch lebhafte Mimik und Späße immer wieder die Aufmerksamkeit der internationalen Presse auf sich.

Aktuell befinden sich Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis noch in den Herbstferien. Der Unterricht an ihren Schulen beginnt erst am 9. November wieder. Bis dahin können die drei Kinder von Prinzessin Kate und Prinz William ihre schulfreie Zeit genießen. (jag)