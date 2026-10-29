Prinzessin Kate trug bei einem Treffen mit der US-Philanthropin Melinda French Gates am 8. Oktober 2026 in London eine besondere Uhr. Öffentlich bekannt wurde die Begegnung erst später. Wie das Magazin „Tatler“ berichtet, handelt es sich um eine Ballon Bleu de Cartier, die ihr Ehemann Prinz William im April 2014 zum dritten Hochzeitstag geschenkt haben soll.

Die Übergabe erfolgte dem Bericht zufolge während einer offiziellen Australienreise des Paares. Kate und William sind seit April 2011 verheiratet.

Prinzessin Kate und Melinda Gates sprechen über Förderung junger Menschen

Das Treffen fand in den Räumlichkeiten der Organisation Pivotal in London statt. Prinzessin Kate und Melinda French Gates, die frühere Ehefrau von Microsoft-Mitgründer Bill Gates, sprachen dort über die Förderung junger Menschen und gesellschaftlichen Fortschritt für Frauen. Die Begegnung steht im Zusammenhang mit einer engeren Zusammenarbeit zwischen der Royal Foundation und der US-Philanthropin.

Christian Guy von der Royal Foundation for Early Childhood hob die Bedeutung der Zusammenarbeit hervor. „Wir sind sehr dankbar für die Vision, den Ehrgeiz und das Engagement, die sowohl die Prinzessin als auch Melinda in diese Arbeit einbringen“, wird er zitiert.

Kate trägt Cartier-Uhr nur selten

Die Cartier-Uhr ergänzte Kates Outfit aus einem Blazer der Marke Zara und Stiefeln von Gianvito Rossi. Das blaue Zifferblatt beziehungsweise die blauen Details des Schmuckstücks harmonieren laut „Tatler“ mit ihrem Saphir-Verlobungsring, der zwölf Karat haben soll. Bei ausgewählten Terminen greift die Prinzessin dem Bericht zufolge auf die Uhr zurück, trägt sie im Alltag jedoch eher selten.

Prinzessin Kate greift bei der Wahl ihres Schmucks häufig auf Stücke mit persönlicher oder familiärer Bedeutung zurück. Dazu gehört ihr Verlobungsring mit einem Saphir, den einst Prinzessin Diana trug.

Auch Halsketten mit den Initialen ihrer Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis gehören zu ihrer Sammlung. Darüber hinaus trägt Kate immer wieder Schmuck aus dem Besitz der verstorbenen Queen Elizabeth II., darunter Perlenohrringe und eine mehrreihige Perlenkette. (jag)