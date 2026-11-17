König Haakon und Königin Mette-Marit von Norwegen steht ein besonderer Termin bevor. Im August 2027 soll das royale Paar in Trondheim den traditionellen kirchlichen Segen empfangen. Anschließend sind weitere Feierlichkeiten geplant.

Mit einem kurzen Videoclip in den sozialen Medien hatte das norwegische Königshaus am Dienstag die Aufmerksamkeit auf Trondheim gelenkt.

Nun herrscht Gewissheit: König Haakon und Königin Mette-Marit werden am 22. August 2027 in der Nidaros-Kathedrale einen Festgottesdienst feiern. Dabei handelt es sich um den traditionellen kirchlichen Segen, den das norwegische Monarchenpaar nach dem Regierungsantritt erhält.

König Haakon und Königin Mette-Marit: Palast verkündet Termin für Segnung

Wie der Palast in Oslo offiziell mitteilte, ist es mit dem Gottesdienst allerdings nicht getan. Im Anschluss steht eine Schiffsreise mit der königlichen Yacht „Norge“ nach Bergen auf dem Programm. Dort soll ein festliches Abendessen in der mittelalterlichen Håkonshalle stattfinden.

Auch die Stadt Trondheim und die norwegische Regierung wollen das Ereignis mit eigenen Feierlichkeiten begleiten. Ob Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus ebenfalls an der Schiffsreise teilnehmen werden, ist bislang nicht bekannt.

Norwegens Königspaar: Darum findet die Segnung erst 2027 statt

Mit dem geplanten Festgottesdienst greift der 53-jährige König eine Tradition des norwegischen Königshauses auf. Bereits seine Eltern, König Harald und Königin Sonja, hatten sich nach dem damaligen Thronwechsel am 23. Juni 1991 in Trondheim den kirchlichen Segen erteilen lassen.

Für Haakon und Mette-Marit ist der Gottesdienst zugleich der Auftakt zu einer mehrjährigen Reise durch die norwegischen Provinzen. Diese soll im Sommer 2027 beginnen und im Frühjahr 2028 fortgesetzt werden. Das Königshaus verbindet die Feierlichkeiten damit auch mit einer groß angelegten Begegnung des Monarchenpaares mit der Bevölkerung im ganzen Land.

Mette-Marit soll ausreichend Zeit zur Genesung bekommen

Dass zwischen dem Regierungsantritt und dem geplanten Festgottesdienst fast ein ganzes Jahr liegt, ist eine Abweichung vom Zeitplan früherer Generationen. Hintergrund dürfte vor allem der Gesundheitszustand von Königin Mette-Marit sein.

Mette-Marit hatte sich im Juni 2026 im Osloer Rikshospitalet einer schweren Lungentransplantation unterziehen müssen. Damals war für die vollständige Genesung eine Erholungszeit von mindestens zwölf Monaten veranschlagt worden.

Der nun angekündigte Termin im August 2027 lässt der mittlerweile 53-jährigen Königin entsprechend Zeit, sich von dem schweren Eingriff zu erholen. Anschließend soll sie auch wieder in der Lage sein, die körperlich anspruchsvolleren Termine des königlichen Programms wahrzunehmen. (jag)