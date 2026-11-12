Prinz William hat erneut die Tusk Conservation Awards in London verliehen. Wie aus Medienberichten hervorgeht, nahm der 44-jährige britische Thronfolger als Schirmherr der Naturschutzorganisation Tusk persönlich an der Preisvergabe teil und überreichte die Auszeichnungen an Naturschützer und Wildhüter.

Unterstützung erhielt er dabei von seinen 34 Jahre alten Cousinen Lady Eliza und Lady Amelia Spencer, den Töchtern von Charles Spencer, dem 9. Earl Spencer, und Nichten seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana.

Familiäre Unterstützung für den Naturschutz

Die Zwillinge erschienen laut Berichten in Abendroben im Metallic-Stil in Gold und Silber, während Prinz William einen Smoking trug. Bereits im vergangenen Jahr hatten die beiden Schwestern ihren Cousin zu der Gala begleitet.

Lady Eliza und Lady Amelia Spencer engagieren sich zudem als offizielle Botschafterinnen für die britische Organisation Tusk. Die nach ihr benannten Tusk Conservation Awards werden seit 2013 vergeben, um den Einsatz für den Schutz bedrohter Tierarten zu würdigen.

Prinz William warnt vor Gefahren für Wildhüter

In seiner Rede betonte der Thronfolger laut dem US-Magazin „People“, dass sich die Herausforderungen für die Umwelt seit der Einführung der Preise vor 13 Jahren dramatisch verändert hätten. Der Ehemann von Prinzessin Kate lobte die Preisträger für ihre „außergewöhnliche Innovationskraft“ und verwies auf konkrete Erfolge im Artenschutz.

So wachse in Afrika die Population der Berggorillas, die Zahl der Spitzmaulnashörner in Kenia nehme zu und auch die Elefantenbestände im südlichen Afrika erholten sich.

Gleichzeitig machte Prinz William deutlich, dass der Einsatz für den Naturschutz „schwierig und häufig gefährlich“ sei. In diesem Zusammenhang erinnerte er an Jafet Mzimba, den Sohn des südafrikanischen Parkrangers Anton Mzimba.

Dieser war 2022 ermordet worden, nachdem er sich beruflich dem Schutz der afrikanischen Tierwelt gewidmet hatte. „Während wir weiterhin Gerechtigkeit für Anton fordern, wissen wir, wie stolz er auf Jafet wäre“, erklärte William, der wenige Monate vor dem Tod des Rangers noch persönlichen Kontakt zu ihm gehabt hatte.