König Felipe und Königin Letizia von Spanien absolvieren derzeit einen Staatsbesuch in Finnland. Wie das spanische Portal „El Mundo“ berichtet, wurden die Monarchen am Dienstagmorgen im Präsidentenpalast in Helsinki vom finnischen Staatsoberhaupt Alexander Stubb und dessen Ehefrau Suzanne Innes-Stubb offiziell empfangen.

Für das Tagesprogramm, zu dem unter anderem der Besuch einer örtlichen Grundschule gehörte, wählte Königin Letizia ein auffälliges Ensemble ganz in Rosatönen. Bei den Kleidungsstücken griff die 54-Jährige auf bewährte Teile zurück, die sie bereits bei früheren Reisen nach Nordeuropa getragen hatte.

Staatsbesuch in Helsinki: Königin Letizia recycelt Designerstücke

Offizielle Begrüßung in Helsinki: Königin Letizia und König Felipe von Spanien mit dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb und seiner Ehefrau Suzanne Innes-Stubb zu Beginn ihres Staatsbesuchs. Copyright: IMAGO/PPE

Im Mittelpunkt ihres Auftritts stand ein puderrosa Midikleid des spanischen Labels Pedro del Hierro, das sich durch einen weiten Rock, betonte Schultern sowie dreidimensionale Blumenstickereien auszeichnet.

Letizia hatte den Entwurf erstmals während des Staatsbesuchs in Schweden im Jahr 2021 präsentiert und ihn später im April 2024 beim Cervantes-Preis im Madrider Königspalast erneut getragen. Passend dazu wählte sie Slingback-Pumps des spanischen Herstellers Magrit sowie eine farblich abgestimmte Handtasche.

Nordeuropa-Reise: Kontrast zum Empfang am Vorabend

Kombiniert wurde das Kleid mit einem erdbeerfarbenen Mantel von Carolina Herrera. Das trapezförmige Stück im Cape-Schnitt kam ebenfalls schon 2021 in Schweden sowie 2023 beim Staatsbesuch in Dänemark zum Einsatz.

Königin Letizia beim Vorabend-Empfang in Helsinki im schwarzen Pertegaz-Smoking mit verzierten Feder-Ärmeln. Copyright: IMAGO/Agencia EFE

Der farbenfrohe Look am Vormittag bildete einen deutlichen Kontrast zur Ankunft am Vortag: Für den Empfang der spanischen Gemeinde in Helsinki am Vorabend hatte Letizia noch einen schwarzen Smoking-Hosenanzug von Pertegaz gewählt, dessen Ärmel mit Federn und Schmucksteinen verziert waren.

Hinter der Reise steckt ein klares politisches Programm: König Felipe berät mit Präsident Alexander Stubb und Ministerpräsident Petteri Orpo über die engere Zusammenarbeit innerhalb der Nato sowie den Schutz der Arktisregion. Begleitet von Wirtschaftsvertretern sollen zudem Kooperationen bei erneuerbaren Energien und Digitalisierung vertieft werden.

Während Letizia sich vor Ort über das finnische Bildungssystem informiert, endet der zweitägige Besuch in Lappland mit Terminen zur Klimaforschung und einem Treffen mit Vertretern der indigenen Samen.