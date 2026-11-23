Rund zweieinhalb Monate nach dem Tod von König Harald V. richten sein Sohn und Nachfolger König Haakon sowie Königin Sonja ein offizielles Dankeskonzert aus. Die Veranstaltung findet am 25. November in der Dreifaltigkeitskirche (Trefoldighetskirken) in Oslo statt, wie der norwegische Königshof mitteilt.

Mit dem Konzert wollen die beiden Royals den Menschen ihren Dank aussprechen, die die Planung und Durchführung der Trauerfeierlichkeiten ermöglicht haben.

Königin Mette-Marit und Kronprinzessin Ingrid Alexandra fallen aus

König Harald V. war im Alter von 89 Jahren gestorben und am 9. September 2026 in der norwegischen Hauptstadt im Rahmen eines Staatsbegräbnisses beigesetzt worden.

„Mit diesem Konzert möchten der König und Königin Sonja ihren Dank für die Unterstützung anlässlich des Todes und der Beisetzung von König Harald V. aussprechen“, heißt es in einer Mitteilung des Palastes.

Zu dem Konzert in einer der größten Kirchen Oslos, die rund 1.000 Sitzplätze bietet, sind laut Angaben des Königshauses „Vertreter zahlreicher beteiligter Organisationen“ eingeladen. König Haakon wird die Gäste demnach persönlich mit einer Ansprache begrüßen, bevor das musikalische Programm beginnt.

An diesem besonderen Tag kehrt Königin Mette-Marit zurück

Seitens der königlichen Familie nehmen neben dem 53-jährigen Monarchen und der 89-jährigen Königin Sonja keine weiteren Mitglieder an dem Termin teil. Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) konzentriert sich derzeit auf ihr Studium in Australien. Königin Mette-Marit (53) fällt nach einer Lungentransplantation noch bis zum Sommer 2027 für offizielle Termine aus.

Am 22. August 2027 wird Königin Mette-Marit dann an der Seite von König Haakon in der Nidaros-Kathedrale in Trondheim erwartet. Dort empfängt das norwegische Monarchenpaar im Rahmen eines Festgottesdienstes den traditionellen kirchlichen Segen zum Regierungsantritt.

Im Anschluss reisen beide auf der königlichen Yacht „Norge“ weiter nach Bergen, wo ein festliches Abendessen in der Håkonshalle stattfindet. Zudem ist der Gottesdienst der Auftakt für eine mehrjährige Reise des Königspaares durch die norwegischen Provinzen bis ins Frühjahr 2028.