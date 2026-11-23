Zum Abschluss der Indienreise mit Prinz William hat Prinzessin Kate (44) in Mumbai das Nowrosjee Wadia Maternity Hospital besucht. Dabei traf sie auf eine Mutter, die vor drei Wochen eines ihrer Zwillingsbabys verloren hat.

Jyoti Karande (29) hatte ihre Zwillingstöchter drei Wochen zuvor viel zu früh zur Welt gebracht. Eines der Mädchen starb, das zweite wird nach Angaben aus dem Umfeld des Besuchs weiterhin auf der Intensivstation behandelt. Karande selbst musste zudem wegen einer Lungenentzündung im Krankenhaus behandelt werden.

Begegnung mit Mutter auf der Geburtsstation

Als Kate von dem Schicksal erfuhr, reagierte sie sichtlich betroffen. Ein erschrockenes „Wow“ entfuhr ihr. Anschließend ging sie in die Knie, um mit der Mutter auf Augenhöhe zu sprechen. Mithilfe eines Dolmetschers nahm sie Karandes Hand und streichelte sie.

„Sie sind ganz offensichtlich sehr tapfer gewesen“, sagte Kate. Sie erkundigte sich nach dem Zustand des überlebenden Babys und nach der Gesundheit der Mutter. „Sie haben eine sehr schwere Zeit durchgemacht“, sagte die Prinzessin und bat Karande, stark zu bleiben.

Im Anschluss lernte Kate den kleinen Gabriel Princemon kennen. Er hatte nach der Geburt aufgehört zu atmen, Ärzte reanimierten ihn 45 Minuten lang erfolgreich. Heute gilt der Junge als gesund und munter. Kate lächelte beim Treffen mit ihm.

Mutter-Kind-Gesundheit als Schwerpunkt der Prinzessin

Kate betonte, sie habe bewusst junge Mütter wie Karande treffen wollen. Das Thema begleite sie seit vielen Jahren und bilde einen wichtigen Schwerpunkt ihres öffentlichen Engagements.

Die Klinik in Mumbai wurde 1926 gegründet und ist auf Geburtshilfe, Neugeborenenmedizin und gynäkologische Versorgung spezialisiert. In diesem Jahr feiert sie ihr 100-jähriges Bestehen. Bei ihrer Ankunft wurde Kate mit einem Blumenstrauß und einer traditionellen „Arti“-Zeremonie empfangen.

Dabei wird ein Tablett mit verschiedenen Gegenständen fünfmal um den Gast geführt, was böse Geister fernhalten und Glück bringen soll. Zum Andenken erhielt sie eine gerahmte Zeichnung des Krankenhauses. Beim Abschied sagte Kate: „Ich würde sehr gern in Kontakt bleiben und diese Beziehung fortsetzen.“