„Unsere gemeinsame Reise endet“Kult-Schlagergruppe will nach 30 Jahren aufhören

Nach rund drei Jahrzehnten im Rampenlicht verabschiedet sich eine der bekanntesten Volksmusikformationen der Schweiz: Oesch’s die Dritten beenden ihre gemeinsame Bandgeschichte. Das gab die Familienformation aus dem Berner Oberland über ihren offiziellen Instagram-Account bekannt.

Unter mehreren Fotos teilten die Musiker mit, dass das Ensemble künftig „in der Form und Besetzung“, wie man es kenne, nicht mehr weitermachen werde. Der Entschluss dazu sei bereits vor über einem Jahr im Familienkreis gefallen.

Zur Begründung fand die Gruppe klare Worte: „Wir wollen aufhören, wenn's am schönsten ist. Wir haben unser ganzes Herzblut, unsere Kreativität und unfassbar viel Zeit in Oesch’s die Dritten gesteckt und auch deshalb wollen wir es nicht dem Zufall, dem Alter oder den Entwicklungen im Musikbusiness überlassen, wann unsere gemeinsame Reise endet.“

Oesch’s die Dritten: Überraschendes Band-Aus nach 30 Jahren

Einfach sei dieser Schritt den Beteiligten keineswegs gefallen. Auch wenn die Begeisterung für die Musik ungebrochen bleibe, ließen Hansueli und Annemarie Oesch, ihre Kinder Melanie, Kevin und Mike sowie Akkordeonist Urs Meier offen, welche musikalischen oder persönlichen Wege die einzelnen Mitglieder künftig einschlagen werden.

Für das Publikum kommt das bevorstehende Ende unerwartet. Erst vor Kurzem war die Formation nach einer mehrmonatigen Pause auf die Bühne zurückgekehrt, die durch gesundheitliche Probleme von Hansueli Oesch – darunter Arthrose und Bandscheibenbeschwerden – notwendig geworden war.

„Wollen aufhören, wenn's am schönsten ist“

Bekanntheit erlangte die Gruppe neben zahlreichen Tourneen auch durch regelmäßige Auftritte im deutschen Fernsehen, etwa bei „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ oder in der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“.

Ganz vorbei ist es für die Fans allerdings noch nicht: In den Jahren 2027 und 2028 steht noch eine große Jubiläumstournee an. Das Finale ist bereits datiert: Das vorletzte Konzert findet am 13. Mai 2028 im Auditorium Stravinski in Montreux statt, bevor am 20. Mai 2028 auf dem Gelände der Bernexpo in Bern endgültig der letzte Vorhang fällt. (jag)