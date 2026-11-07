Moderator Riccardo Basile hat am Samstag seinen 35. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass veröffentlichte seine Partnerin Laura Wontorra am Vormittag auf der Plattform Instagram mehrere gemeinsame Aufnahmen. Auf den Bildern zeigen sich die 37-Jährige und Basile in aufeinander abgestimmter Abendgarderobe.

Der TV-Moderator reagierte auf den Beitrag seiner Lebensgefährtin mit einem Herzsymbol, während sich zahlreiche Nutzer in den Kommentarspalten den Glückwünschen anschlossen.

Prominente Sportgrößen bei Überraschungsfeier

Zuvor hatte Basile Einblicke in eine Feier gewährt, die offenbar als Überraschung für ihn organisiert worden war. Ein Bild zeigte das Geburtstagskind vor einer großen Ziffer 35 mit einem Glas in der Hand.

Zu den anwesenden Gästen zählten laut den veröffentlichten Aufnahmen prominente Persönlichkeiten aus dem Sportbereich, darunter die ehemaligen Fußballprofis Roman Weidenfeller, Oliver Kahn und Dietmar Hamann.

Gemeinsame Meilensteine und anstehender Nachwuchs

Für das Paar reiht sich der Geburtstag in mehrere private Höhepunkte des laufenden Jahres ein. Anfang Oktober hatten Wontorra und Basile ebenfalls über soziale Netzwerke bekanntgegeben, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Das Baby soll im Frühjahr 2027 zur Welt kommen.

Die Beziehung der beiden Fernsehschaffenden war Ende Mai publik geworden, nachdem sie bereits seit Februar liiert gewesen sein sollen. Nach ersten gemeinsamen Auftritten in den USA, beim Deutschen Fernsehpreis sowie auf dem Münchner Oktoberfest untermauern die aktuellen Aufnahmen das öffentliche Auftreten der beiden Moderatoren.

Laura Wontorra wurde 1989 in Bremen geboren und ist die Tochter des Sportjournalisten Jörg Wontorra. Sie studierte Medienmanagement in Köln und absolvierte ein Praktikum beim 1. FC Köln. Auch privat ist sie eng mit der Domstadt verbunden: 2016 heiratete sie im Historischen Rathaus den ehemaligen FC-Profi Simon Zoller. Nach sechs Jahren Ehe gab das Paar im November 2022 seine Trennung bekannt. (jag)