„Absolutes Privileg“Laura Wontorra soll 2027 großes TV-Projekt übernehmen

Wie die „Bild“ berichtet, steht für Laura Wontorra bereits der nächste große Karriereschritt fest. Obwohl die 37-Jährige derzeit ohnehin als die wohl meistbeschäftigte Moderatorin im deutschen Fernsehen gilt, soll ihre Laufbahn nun erst richtig an Fahrt aufnehmen: Nach Informationen des Blattes ist ein weiteres TV-Großprojekt mit ihr bereits bestätigt.

Um welches Format es sich dabei genau handelt, wird aktuell zwar noch unter Verschluss gehalten, fest steht laut Bericht jedoch schon der Ausstrahlungstermin im Frühjahr 2027.

Laura Wontorra freut sich über TV-Präsenz: „Bester Job der Welt“

Damit dürfte sich der Terminkalender der Allrounderin in absehbarer Zeit kaum leeren. Gegenüber der „Bild“ betonte Wontorra selbst, wie dankbar sie für ihren aktuellen Status sei.

Es handle sich um ein „absolutes Privileg“ und eine „echte Ehre“, dass sie so viele großartige Sendungen moderieren und präsentieren dürfe. Sie liebe einfach, was sie tue, und schwärmte weiter: „Ich habe wirklich den besten Job der Welt.“

Die Zusage für ein weiteres Primetime-Format spiegelt Wontorras aktuelle Marktposition wider. Sie deckt seit Jahren sowohl den klassischen Sportjournalismus als auch das Unterhaltungsfernsehen am Hauptabend ab. Auch in den sozialen Netzwerken läuft es für die Moderatorin bestens: Allein auf Instagram folgen ihr inzwischen mehr als 600.000 Menschen.

Zu ihren aktuellen Moderationen zählen neben Sportübertragungen auch Produktionen wie „Grill den Henssler“, die Live-Sendungen von „Deutschland sucht den Superstar“, das RTL-Format „Gladiators – Die Show der Giganten“ sowie zuletzt Stefan Raabs Sendung „Jetski Star WM“. Mit der neuen Produktion erweitert sie ihre Präsenz im deutschen Fernsehen für 2027 abermals.

Laura Wontorra wurde 1989 in Bremen geboren und ist die Tochter des Moderators Jörg Wontorra. Die Moderatorin war von 2016 bis 2022 mit dem Fußballer Simon Zoller verheiratet. Seit 2026 ist sie mit dem Sky-Moderator Riccardo Basile liiert. Wontorra lebt in Köln und engagiert sich unter anderem für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Zudem war sie 2022 Ehrenamtspatin der Stadt Köln. (jag)