Laura Wontorra wechselt die Seiten: Die beliebte TV-Moderatorin beendet ihre Tätigkeit beim Streamingdienst DAZN mit sofortiger Wirkung. Dies bestätigte der Sender am Freitagmorgen (14. August) in einer Stellungnahme in den sozialen Medien.

„Nach vielen gemeinsamen Jahren heißt es Abschied nehmen. Danke für unzählige besondere Momente und eine großartige gemeinsame Zeit – vor und hinter der Kamera“, hieß es dort. Man wünsche der 37-Jährigen für ihren weiteren Weg alles Gute.

Laura Wontorra verlässt DAZN

Die Tochter von Sportschau-Legende Jörg Wontorra gehörte seit der Saison 2021/22 zu den zentralen Gesichtern von DAZN und hatte ihren Vertrag im April 2025 noch bis 2027 verlängert. Der Abschied kommt somit ein Jahr vor dem geplanten Vertragsende.

Laut übereinstimmenden Medienberichten wechselt die gebürtige Bremerin, die mit TV-Moderator Riccardo Basile zusammen ist, nun zum gemeinsamen Sportbereich von Sky und RTL. Dort soll sie einen Mehrjahresvertrag erhalten.

Laura Wontorra auch für RTL ständig im Einsatz

Bereits in den vergangenen Jahren war Wontorra parallel für RTL tätig, unter anderem bei Unterhaltungssendungen wie „Deutschland sucht den Superstar“ und „Ninja Warrior Germany“. Seit Sommer 2025 moderierte sie zudem Sportübertragungen, darunter Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Zuletzt war sie bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko für MagentaTV im Einsatz.

Durch die Kooperation von RTL und Sky, die seit Juni als gemeinsames Unternehmen auftreten, wird die Moderatorin künftig voraussichtlich auch häufiger bei der Bundesliga und beim DFB-Pokal zu sehen sein. RTL plant in der kommenden Saison eine deutliche Ausweitung der frei empfangbaren Fußballübertragungen. Wontorra selbst hat sich bislang nicht zu den Berichten geäußert. RTL erklärte auf Anfrage, man äußere sich grundsätzlich nicht zu Spekulationen. (mbr)