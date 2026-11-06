„Der neue Tumor ist gewachsen“Lola Weippert gibt Update nach Arzt-Besuch

Auf Instagram hat sich Influencerin Lola Weippert mit einem gesundheitlichen Update bei ihren Fans gemeldet. Bereits 2024 machte die 30-Jährige öffentlich, dass in ihrer linken Brust ein Tumor festgestellt worden sei. Da das Geschwür weiter wuchs, ließ sie es mittels einer Biopsie kontrollieren. Zur Erleichterung der früheren Radio-Moderatorin stellte sich der Tumor als gutartig heraus. Sie hatte sich daraufhin gegen eine Entfernung des Geschwürs entschieden. Ihre Ärzte hätten ihr damals erklärt, dass dies nicht nötig sei.

Vergangenen Monat wurde dann auch in der rechten Brust Weipperts ein Tumor festgestellt. Auf Instagram nahm sie ihre Follower nun mit zu einem Frauenarzt-Besuch, bei dem sie auf ein positives Update hoffte. „Ich bin bei meiner Frauenärztin und sie ist so toll und erklärt mir alles zum Tumor“, zeigte sie sich vorab positiv gestimmt. Beim Ultraschall stellte sich jedoch heraus: Auch der Tumor in der rechten Brust der Influencerin ist weiter gewachsen.

„Muss erstmal darüber schlafen“: Entscheidung zu Behandlung steht noch aus

„Der neue Tumor in meiner rechten Brust ist gewachsen“, schreibt Weippert zu einem Video, in dem sie den Bildschirm des Ultraschallgeräts abfilmt. Sie stehe nun vor einer Entscheidung: „Jetzt kann ich entweder wieder eine Biopsie machen, wie bei meiner linken Brust, für Klarheit oder ich warte sechs Monate und dann kontrollieren wir wieder hier per Ultraschall.“ Eine Entscheidung habe sie bislang noch nicht getroffen: „Ich muss erstmal darüber schlafen und nachdenken“, erklärt Weippert.

Lola Weippert war früher als Radiomoderatorin beim Sender „bigFM“ tätig. Später übernahm sie Moderationsjobs, unter anderem bei der RTL-Treuetest-Show „Temptation Island“ und dem Amazon-Prime-Format „FBOY Island“. Auch für das ARD-Talkformat „deep und deutlich“ steht sie als Moderatorin vor der Kamera. Zudem führt sie gemeinsam mit Schlagersängerin Vanessa Mai durch den Podcast „Schön laut“. (tsch)