Die angebliche Trennung von Manuel Neuer und seiner Frau Anika schlägt in der Öffentlichkeit weiterhin hohe Wellen. Der 40-Jährige soll sich wenige Tage nach der Geburt des zweiten Kindes von seiner Frau vor ein paar Monaten getrennt haben. Keine der beiden Seiten hat diese Darstellung offiziell bestätigt.

Trotzdem ist die Wut in der Öffentlichkeit besonders groß, auch weil Neuer bereits mit einer jüngeren Frau in Brasilien erwischt wurde. Neben einigen Spielerfrauen des FC Bayern München hat sich nun auch Lothar Matthäus zu dem Thema geäußert.

Lothar Matthäus nimmt kaum ein Blatt vor den Mund. (Archivfoto) Copyright: Bernd Thissen/dpa

Lothar Matthäus fällt Urteil über Manuel Neuer

In der „Bild“-Sendung „Lothar legt los“ betonte der 65-Jährige, dass es sich um eine private Angelegenheit handele. „Es ist eine unglückliche Geschichte für Manuel, aber das muss jeder für sich privat so regeln, wie er es für richtig hält“, urteilte der deutsche Rekordnationalspieler.

Gleichzeitig kritisierte der Weltmeister von 1990 den Zeitpunkt: „Ich bin der Meinung, dass es nicht unbedingt der beste Zeitpunkt war.“ Für das öffentliche Ansehen des 40-jährigen Torwarts sei diese Entwicklung „nicht unbedingt das Beste“. Der Sky-Experte geht davon aus, dass diese Angelegenheit nicht in der Mannschaftskabine des FC Bayern besprochen wird.

Für die Reaktionen der Ehefrauen von Joshua Kimmich und Konrad Laimer hat er hingegen Verständnis. Diese hatten ein kritisches Video der Paarberaterin Ruth Marquardt geliked, in dem es um den Umgang von Manuel Neuer nach der Geburt geht. Matthäus erklärte, die Frauen könnten sich möglicherweise in Anika Neuer hineinversetzen.

Eheaus von Manuel Neuer: Lothar Matthäus äußert sich

Der ehemalige Nationalspieler räumte aber ein, dass ihn bestimmte Abläufe verwundert hätten. Neuer war nach der Trennung unter anderem auf Sizilien und in Brasilien unterwegs – laut offiziellen Angaben in Begleitung seiner Physiotherapeutin.

„Er ist alt genug. Er ist eigentlich auch clever genug“, so Matthäus. Dennoch hätte der Kapitän die Angelegenheit aus seiner Sicht „besser regeln“ können.

Rund sechs Jahre gingen der 40-jährige Schalker und die 26-jährige frühere Handballerin gemeinsam durchs Leben. Im November 2023 gaben sie sich zunächst im engsten Familienkreis auf dem Standesamt das Jawort. Im Juli 2025 feierten sie dann eine pompöse Hochzeit in Südtirol. Die genauen Gründe für die Trennung von Manuel und Anika Neuer sind nicht bekannt. (mbr)