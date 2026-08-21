„Sehr erfolgreiche Sängerin“Maite Kelly berichtet von Anfeindungen durch Kollegin

Schlagersängerin Maite Kelly hat über negative Erfahrungen und Konkurrenzkampf hinter den Kulissen der Schlagerbranche gesprochen. Wie der „Südkurier“ unter Berufung auf Äußerungen der 46-Jährigen am Rande des Formats „Schlagerboom Open Air“ berichtet, sei ihr beruflicher Aufstieg von gezielten Sabotageversuchen aus dem eigenen Umfeld begleitet gewesen.

Eine Kollegin habe aktiv versucht, ihren Werdegang zu behindern. Es sei „alles gemacht“ worden, um an ihrem Stuhl zu sägen, sie ins schlechte Licht zu rücken und ihren Karriereweg zu stören. Den Namen nannte Kelly nicht; sie sprach lediglich von einer „sehr, sehr erfolgreichen Sängerin“.

Maite Kelly berichtet über harten Konkurrenzkampf in der Schlagerbranche

Die Erfahrung habe ihren eigenen Umgang mit Kolleginnen und Kollegen geprägt. Sie habe sich vorgenommen, trotz eigener Erfolge andere Künstler niemals kleinzuhalten. Wenn jemand besser sei, diene ihr das eher als Antrieb statt als Anlass für Neid. Das Verhalten der Kollegin habe sie als besonders bitter empfunden und wolle so etwas „nie wieder“ erleben. Aus den Vorkommnissen habe sie für sich den Schluss gezogen, „auf jeden Fall das Gegenteil“ von dem vorzuleben, was ihr damals widerfahren sei.

Maite Kelly hat in der Vergangenheit öfter über Schwierigkeiten auf ihrem Weg in die Schlagerbranche gesprochen. (Archivbild) Copyright: IMAGO/Berlinfoto

Maite Kelly hat in der Vergangenheit öfter über Schwierigkeiten auf ihrem Weg in die Schlagerbranche gesprochen. In einem Interview mit „SchlagerPlanet“ im Dezember 2017 erzählte die Sängerin, dass sie nach ihrer Zeit mit der Kelly Family als Solokünstlerin praktisch bei null anfangen musste.

Schlagerstar spricht über verschlossene Türen in der Branche

„Es gab einfach keine Tür, die aufging. Es war alles verschlossen“, sagte Kelly damals. Ihre Demos habe sich zunächst niemand anhören wollen, ihr erstes Konzert als Solokünstlerin spielte sie schließlich vor gerade einmal sechs Menschen.

Auch danach lief es zunächst nicht rund: Nach der Veröffentlichung ihres ersten Soloalbums „Das volle Programm“ ging laut ihrer Aussage ihre damalige Plattenfirma insolvent. Kelly habe deshalb zeitweise sogar gedacht, dass eine Solokarriere für sie vielleicht nicht vorgesehen sei.

Der entscheidende Schub kam dann 2014 mit dem Duett „Warum hast du nicht nein gesagt“ mit Roland Kaiser. Das Lied wurde mehrfach ausgezeichnet und zählt mit mehr als 750.000 verkauften Einheiten zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Schlagern.