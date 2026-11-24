Die an unheilbarem Hautkrebs erkrankte Influencerin Patrice Aminati (31) hat sich auf Instagram von drei verstorbenen Freundinnen verabschiedet. Wie sie in ihren Storys am Montag (23. November) mitteilte, hatten die Frauen sie während ihrer eigenen Erkrankung begleitet und sind nun selbst verstorben.

„Gedenken und Abschied von Freundinnen. Erinnern und Dank an dich, liebe Lena, liebe Tina, liebe Nina ...“, schrieb Aminati an ihre rund 238.000 Follower gerichtet.

Erinnerungen an gemeinsame Krebstherapien

Besonders intensiv blickte die 31-Jährige auf die Verbindung zu ihrer Freundin Lena zurück, die 2025 wie sie selbst die Diagnose „Malignes Melanom im Stadium IV“ erhalten hatte. Laut Aminati habe dieser Schicksalsschlag beide Frauen durch dieselben Therapien, Ängste und Hoffnungen eng verbunden.

„Du warst jemand, der ohne viele Worte verstand, was es bedeutet, diesen Weg zu gehen“, schrieb die Influencerin und ergänzte: „Ich hoffe von Herzen zu Herzen, dass meine Gedanken und Gebete Dich erreichen.“

Auch für ihre beiden anderen Freundinnen fand Aminati persönliche Worte des Dankes. Tina beschrieb sie als „eine junge Mama voller Lebensfreude, Stärke und Liebe“, für die ihre Familie stets an erster Stelle gestanden habe.

Aktueller Gesundheitszustand von Patrice Aminati

Ihrer Freundin Nina dankte Aminati dafür, dass diese sie nach ihrer eigenen Diagnose sofort in der Gemeinschaft aufgenommen habe. „Du warst eine der Ersten, die mich aufgefangen und gezeigt haben, dass ich mit meinem Schicksal nicht allein bin, ein Leben möglich ist“, erklärte sie in ihrem Beitrag.

Patrice Aminati hatte im März 2023 – wenige Monate nach der Geburt ihrer Tochter Charly (4) – erfahren, dass sie an schwarzem Hautkrebs leidet. Die von Moderator Daniel Aminati (53) getrennt lebende Influencerin befindet sich inzwischen im vierten Stadium der Erkrankung und wird palliativ behandelt.

Erst vor wenigen Tagen musste sie laut eigenen Angaben auf Instagram einen Urlaub vorzeitig abbrechen und sich erneut ins Krankenhaus begeben, nachdem es ihr ab der Mittagszeit gesundheitlich deutlich schlechter gegangen war. (jag)