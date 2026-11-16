Michael J. Fox hat bei einer Benefizveranstaltung seiner Stiftung in New York selbst zur E-Gitarre gegriffen. Der 65-jährige Schauspieler stand am Samstag (14. November) bei der 26. Ausgabe der Gala „A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson’s“ auf der Bühne. Gemeinsam mit Countrymusiker Brad Paisley sorgte er für einen musikalischen Auftritt. Darüber berichtete unter anderem der US-Sender NBC News.

Die Veranstaltung fand im Waldorf Astoria statt und wurde von Komiker Denis Leary moderiert. Neben Paisley gehörte auch Gitarrist und Sänger John Mayer zum musikalischen Programm.

Michael J. Fox erinnert mit „Johnny B. Goode“ an „Zurück in die Zukunft“

Zum Abschluss des Abends spielte Fox gemeinsam mit den Musikern den Chuck-Berry-Klassiker „Johnny B. Goode“. An der Darbietung waren unter anderem auch Tom Dumont von der Band No Doubt und die Schauspielerin Shoshana Bean beteiligt, wie „USA Today“ berichtete.

Der Song hat für Fox eine besondere Bedeutung: In seiner wohl bekanntesten Rolle als Marty McFly spielt er in „Zurück in die Zukunft“ ebenfalls „Johnny B. Goode“ auf einer E-Gitarre. Die Szene aus dem Film von 1985 gehört zu den bekanntesten Momenten der Trilogie.

Schauspieler lebt seit 35 Jahren mit Parkinson

Fox erhielt 1991 im Alter von 29 Jahren die Diagnose Parkinson. Öffentlich machte er seine Erkrankung erst 1998. Im Jahr 2000 gründete er die Michael J. Fox Foundation, die sich der Förderung der Parkinson-Forschung widmet.

Die jährliche Gala zählt zu den wichtigsten Benefizveranstaltungen der Organisation. Die Erlöse fließen in Forschungsprojekte zur Entwicklung besserer Behandlungsmöglichkeiten und zur Suche nach einem Heilmittel.

Fox hatte sich 2020 weitgehend aus der Schauspielerei zurückgezogen. Seine Erkrankung erschwerte ihm zunehmend das Auswendiglernen von Texten und die Arbeit vor der Kamera. Dennoch blieb er als Unterstützer der Forschung und bei ausgewählten öffentlichen Veranstaltungen präsent. Im November zeigte er nun erneut, dass er auch musikalisch noch auf der Bühne steht.