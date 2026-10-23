„Schicksal zu sehr herausgefordert?“ZDF-Sportreporter Michael Pfeffer stirbt bei Unfall

Der langjährige ZDF-Sportreporter Michael Pfeffer ist im Alter von 67 Jahren bei einem Sportunfall in Rio de Janeiro in Brasilien ums Leben gekommen. Das berichtet unter anderem die „Bild“-Zeitung. Über Jahrzehnte berichtete er von internationalen Sportereignissen. Seine Karriere beendete er nach den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris.

Michael Pfeffer berichtete jahrelang von der Tour de France

Besonders eng war Pfeffers Verbindung zur Tour de France. Von 1998 bis 2011 berichtete er gemeinsam mit seinem ZDF-Kollegen Peter Leissl von dem bedeutenden Radrennen. Auch bei Olympischen Spielen und zahlreichen Wintersportwettbewerben war Pfeffer für den Sender im Einsatz.

Nach den Sommerspielen 2024 in Paris beendete er seine Laufbahn im Zuge eines Generationenwechsels in der ZDF-Sportredaktion regulär. Seine Leidenschaft für den Sport blieb jedoch ein prägender Teil seines Lebens.

Peter Leissl erinnert an einen risikofreudigen Freund

In einem Nachruf, der beim Verband Deutscher Sportjournalisten veröffentlicht wurde, erinnerte sich Leissl an gemeinsame Erlebnisse und Pfeffers ausgeprägte Sportbegeisterung. Neben dem Radfahren gehörten Inline-Skaten und Kitesurfen zu seinen Leidenschaften.

Leissl schilderte unter anderem einen Vorfall aus dem Jahr 1999 im US-amerikanischen Vail. Bei einer Tiefschneeabfahrt sei Pfeffer ohnmächtig geworden und gestürzt. Dennoch habe er sich immer wieder zurückgekämpft. Leissl bezeichnete ihn als „Stehaufmännchen“, das sich auch von weiteren Unfällen nicht habe unterkriegen lassen.

Mit Blick auf den tödlichen Unfall in Brasilien fragte Leissl in seinem Nachruf: „Hast du, lieber Michael, in deiner Risikobereitschaft, ja deinem Tempowahn, das Schicksal ein wenig zu sehr herausgefordert?“

Pfeffer hinterlässt seine Frau Sylvia, die aus Brasilien stammt, sowie die gemeinsamen Kinder Clara und Matteo. Tochter Clara arbeitet ebenfalls als Journalistin. Sohn Matteo teilt die Sportleidenschaft seines Vaters. (jag)