Michelle trägt ihr Haar seit knapp drei Wochen grau und raspelkurz, ein markanter Buzz Cut, der kompromisslos ehrlich wirkt. Bei ihren Followern hat der neue Look teils heftige Reaktionen ausgelöst. Nun hat sich die 54-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal zu Wort gemeldet und ist auf die Kommentare eingegangen.

Dabei zog die frühere Musikerin eine klare Grenze. Kritik an ihrer Typveränderung nehme sie gelassen hin, persönliche Angriffe verbitte sie sich jedoch. In ihrem Video stellte sie klar: „Meinungsfreiheit. Da bleibe ich auch dabei, das ist völlig in Ordnung. Aber Beleidigungen müssen nicht sein. Es ist halt nicht jedermanns Geschmack, aber es ist mein Geschmack.“

Überrascht hat sie der Gegenwind nicht, sie habe ohnehin fest damit gerechnet. Schon im Vorfeld ahnte Michelle nach eigenen Angaben, was auf sie zukommen würde: „Sehr viele Menschen werden schreiben: Jetzt dreht sie völlig durch, die hat 'n Rad ab, die spinnt.“ Umso wichtiger war ihr bereits Mitte Oktober der Appell, trotz unterschiedlicher Meinungen stets respektvoll miteinander umzugehen.

Buzz Cut statt Coloration: Ein Tropfen Shampoo reicht

Ihre Fans hatte sie bereits am 23. Oktober eingeweiht, mit einem Schwarz-Weiß-Foto unter dem Motto „Mach dich glücklich und steh zu dir selbst!“. Damals kündigte sie an, ihre Haare auf einen Zentimeter zu kürzen und künftig „nie wieder“ zur Coloration zu greifen.

Direkt auf ihren neuen Look ging sie in einer neuen Ausgabe ihres Instagram-Formats „Nachtgedanken“ ein. Als ihr dabei eine helle Stelle am Haaransatz auffiel, zeigte sie eine gehörige Portion Selbstironie: „Und ich sehe gerade, dass es aussieht, als ob ich hier oben keine Haare hab.“

Von Reue nach dem Friseurbesuch keine Spur. „Ich fühle mich super, super wohl. Ich kann das nur jedem raten, zu machen“, schwärmte Michelle von ihrem neuen Lebensgefühl. Für die Pflege genüge inzwischen ein einziger Tropfen Shampoo, deshalb habe sie den Schritt „keine Sekunde bereut“.

Einen Nachteil räumt sie allerdings ein: Am Kopf sei es nun deutlich kühler, draußen trage sie deshalb eine Mütze. Für sie überwiegen dennoch klar die Vorzüge: „Es macht stark. Es ist einfach. Es ist frisch. Es ist extrem pflegeleicht. Wer damit nicht klarkommt, soll es einfach lassen.“

Abschied von der Bühne: Michelle setzt auf Seelencoachings

Die äußere Verwandlung spiegelt einen kompletten Lebenswandel wider. Mit ihrem Abschiedskonzert im Februar hat Michelle nach mehr als 34 Jahren einen Schlussstrich unter ihre Bühnenlaufbahn gezogen. Ein Comeback im Showgeschäft schloss sie in einer Videobotschaft kategorisch aus: „Für alle, die die Hoffnung hatten: Ich komme nicht zurück auf die Bühne. Das ist nicht mehr meine Passion.“

Heute widmet sie sich stattdessen der spirituellen Arbeit und bietet Seelencoachings sowie Heilsitzungen an. Menschen nun auf einer völlig neuen Ebene unterstützen zu können, mache sie überglücklich. „Ich bin komplett bei mir angekommen“, betonte sie. Das gesamte Dasein begreife sie dennoch weiterhin als stetigen Lernprozess. (jag)