„Manchmal hat man Schutzengel“Schlagerstar in schweren Auffahrunfall auf der A8 verwickelt

Die Ballermann-Sängerin Milla Pink hatte am Dienstagabend einen Verkehrsunfall auf der Autobahn A8 bei Pforzheim. Nach Angaben der Polizei bemerkte die 40-Jährige nicht, dass eine 30-jährige Daihatsu-Fahrerin vor ihr bremste. Mit ihrem Mercedes prallte sie daraufhin auf das Auto der Frau.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes geriet der Wagen der 30-Jährigen ins Drehen und krachte gegen die Leitplanke. Das berichtet schlager.de und beruft sich dabei auf Polizeisprecher Benjamin Kurz.

Die Airbags lösten aus, auf der Fahrbahn lagen Trümmerteile. Verletzt wurden die beiden Fahrerinnen laut Polizei dennoch nicht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro.

Nach einer heftigen Kollision zweier Fahrzeuge auf der A8 bei Pforzheim verblieben Trümmerteile auf der Fahrbahn; Ballermann-Sängerin Milla Pink und die zweite Fahrerin blieben glücklicherweise unverletzt. Copyright: IMAGO/Einsatz-Report24

Bei der Unfallaufnahme leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Musikerin ein.

Milla Pink meldet sich nach dem Crash bei ihren Fans

Am Mittwoch wandte sich die Künstlerin, die mit bürgerlichem Namen Silke heißt, über Instagram an ihre Fans. Sie müsse das Erlebte zunächst verarbeiten, sei aber der Ansicht, Glück im Unglück gehabt zu haben. Dazu schrieb sie: „Ich hatte einen Auto-Unfall. Es geht mir okay, aber ich muss erstmal klarkommen. Manchmal hat man Schutzengel bei sich, so wie ich gestern.“

Milla Pink (Archivbild) Copyright: IMAGO/Future Image

Bekannt ist die in Heimsheim lebende Sängerin vor allem durch ihre Auftritte im Megapark auf Mallorca und ihren Song „Auf dem Besen an den Tresen“. Milla Pink, die eigentlich Silke Mill heißt, kommt aus Heimsheim in Baden-Württemberg.

Ihre Karriere als Musikerin begann sie parallel zu ihrer Arbeit im Büro. Den Durchbruch auf Mallorca schaffte sie 2023 mit der Partyschlager-Single „Auf dem Besen an den Tresen“. Beim Ballermann Award erhielt sie 2024 die Auszeichnung als „Senkrechtstarterin des Jahres“.

Seither steht sie regelmäßig im Mega-Park auf der spanischen Ferieninsel auf der Bühne und hat weitere Partysongs herausgebracht. Ihren Bürojob übt sie nach wie vor neben der Musik aus. (red)