Um ihren Fans näher zu sein, hat die US-Schauspielerin Donna Mills einen Account bei OnlyFans eröffnet. Das gab die 85-Jährige, die als Abby Cunningham in der TV-Serie „Knots Landing“ bekannt wurde, in einer Erklärung bekannt.

Dem US-Branchenblatt „Variety“ sagte Mills: „Die Unterstützung und Ermutigung, die mir meine Fans im Laufe der Jahre entgegengebracht haben, bedeutet mir die Welt. Während die bisherigen sozialen Medien eine großartige Möglichkeit waren, in Kontakt zu bleiben, freue ich mich sehr darauf, OnlyFans beizutreten, wo ich mich auf eine persönlichere und direktere Weise mit den Menschen verbinden kann.“

Keine Erotik: Das plant Donna Mills auf der Plattform

Die Plattform ist vor allem für erotische und nicht jugendfreie Inhalte bekannt. Inzwischen nutzen jedoch auch immer mehr Prominente den Dienst, um exklusive Einblicke hinter die Kulissen zu gewähren. Hinweise darauf, dass Mills freizügige oder explizite Beiträge veröffentlichen möchte, gibt es nicht.

Über ihre geplanten Inhalte auf dem Portal sagte die Darstellerin: „Ich werde Einblicke in meinen Alltag und hinter die Kulissen geben sowie echte Gespräche mit den Fans führen, die mich all die Jahre begleitet haben. Für mich ist es einfach eine weitere Möglichkeit, wertvolle Zeit mit den Menschen zu verbringen, die meine Karriere möglich gemacht haben, während ich mir selbst immer treu bleibe.“

Management begrüßt die Entscheidung

Die Entscheidung kommentierte auch ihr Manager Andy Bachman, CEO der Agentur Creators INC: „Es geht hier nicht darum, Donna neu zu erfinden – es geht darum, die Tür für die Fans etwas weiter zu öffnen, die ihre Persönlichkeit, ihren Stil und ihre Welt seit Jahrzehnten lieben.“

Schon im Frühjahr sorgte Mills in den sozialen Medien für Aufsehen. Als Reaktion auf den Kommentar eines Nutzers, sie trage für ihr Alter zu viel Make-up, veröffentlichte sie ein Instagram-Video. Darin entgegnete sie, sie habe „die Mitteilung nicht erhalten“. Der Clip wurde mehr als eine Million Mal angesehen.

In der Bildunterschrift zu dem Beitrag betonte sie: „Es tut mir nicht leid. Ich mag es, wie ich aussehe. Das ist mein Stil, und Stil hat kein Ablaufdatum.“ Den großen Erfolg kommentierte sie später ebenfalls auf Instagram: „Wenn man mir mit 85 gesagt hätte, dass ich in den sozialen Medien viral gehen würde, hätte ich es nicht geglaubt … aber hier sind wir.“

Mills ist mit diesem Schritt nicht allein. Sie reiht sich damit in eine Gruppe von Darstellerinnen ein, die OnlyFans als zusätzliche Einnahmequelle oder zur direkten Kommunikation mit ihren Fans nutzen. Dazu gehören unter anderem Jaime Pressly („My Name is Earl“) und Shannon Elizabeth („American Pie“).