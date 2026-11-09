Köln und Düsseldorf, Deutschrock und Punk. Bei solchen vermeintlich schwerwiegenden Gegensätzen dürfte es so manche Musikfans verwundert haben, als Die Toten Hosen für das Bonusalbum ihres Abschiedswerks „Trink aus! Wir müssen gehen“ gemeinsame Sache mit Wolfgang Niedecken machten. Wie zahlreiche andere Idole und Wegbegleiter der Band um Frontmann Campino war Niedecken an einer Coverversion eines seiner eigenen Songs beteiligt: dem BAP-Klassiker „Kristallnaach“.

Dabei handelt es sich um ein 1982 in Kölner Mundart verfasstes Stück, das vor einem Wiedererstarken von Rassismus und Faschismus in Deutschland warnt. Der Titel nimmt Bezug auf die Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, als in ganz Deutschland jüdische Geschäfte geplündert, Synagogen angezündet und jüdische Menschen brutal verletzt oder ermordet wurden. Zunächst sprach man von diesem Tag als „Reichskristallnacht“, inzwischen ist „Reichspogromnacht“ der häufiger verwendete Begriff.

BAP-Chef Wolfgang Niedecken hat seinen Polit-Song „Kristallnaach“ mit den Toten Hosen auf Hochdeutsch eingesungen. Copyright: 2015 Getty Images/Hannes Magerstaedt

Den Text des Songs setzte Niedecken bewusst in der - damaligen - Gegenwart an, um auf die fortwährende Relevanz des antifaschistischen Kampfes hinzuweisen. Trotz des schweren Themas, der ungewöhnlichen Sprache und der Tatsache, dass der Song keinen Refrain hat, schaffte es „Kristallnaach“ in die deutschen Single-Charts. Dort erreichte die Single den 25. Platz. Seitdem gehört er fest zum Live-Repertoire der legendären Deutschrock-Band.

„Politisch und menschlich waren wir uns immer einig“

Nun haben Die Toten Hosen ein Video für ihre Version von „Kristallnaach“ veröffentlicht. Anlass ist der 88. Jahrestag der Kristallnacht. Das Besondere an ihrer Interpretation: Erstmals sang Wolfgang Niedecken den Text auf Hochdeutsch ein. „Damit wirklich jeder die Worte verstehen kann“, wie Die Toten Hosen zur Veröffentlichung des Videos auf YouTube schreiben.

Niedecken habe „ein Lied geschrieben, das vor Antisemitismus, Rassismus und Menschenverachtung warnt“, schreibt die Band dort weiter. „Mehr als 40 Jahre später hat es leider nichts von seiner Aktualität verloren.“ Dass Niedecken den Song mit ihnen neu eingesungen habe, bedeute ihnen viel. Mit BAP verbinde sie „seit den 1980er-Jahren eine schöne Freundschaft, bei der die traditionelle Rivalität zwischen Köln und Düsseldorf immer wieder für reichlich Spott und gegenseitige Sticheleien gesorgt“ habe. „Politisch und menschlich waren wir uns allerdings von Anfang an immer einig.“

Im Sommer 2027 setzt die erfolgreiche Punkband ihre 2026 angelaufene Abschiedstour fort. Neben Konzerten unter anderem in Mannheim, Leipzig und Braunschweig treten Die Toten Hosen auch als Headliner bei den Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park auf. Das möglicherweise letzte Konzert der Band findet am 10. Juli 2027 in ihrer Heimatstadt Düsseldorf statt. (tsch)