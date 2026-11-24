Der 67-jährige Frontmann der norwegischen Popband A-ha, Morten Harket, leidet an der Nervenkrankheit Parkinson und hat nun Einblicke in seinen Gesundheitszustand gegeben. Wie der Musiker dem britischen „Sunday Times Magazine“ sagte, gehen seine Ärzte davon aus, dass die Erkrankung bei ihm bereits seit rund 30 Jahren besteht.

„Sie sagten, ich hätte es wahrscheinlich seit 30 Jahren“, wird Harket von der Zeitung zitiert. Demnach habe sein Gehirn die Symptome über lange Zeit durch andere Hirnareale ausgleichen können. Die medizinische Diagnose erhielt er erst im Jahr 2022, öffentlich machte er sie im Juni 2025.

Behandlung an der Mayo Clinic und tiefe Hirnstimulation

Aufmerksam auf die gesundheitlichen Veränderungen wurde der Sänger durch eine alltägliche Situation, als ihm beim Zähneputzen sein eigener Griff um die Zahnbürste „ungeschickt“ vorkam. Nach einem Arztbesuch bestätigte eine PET-Untersuchung den Verdacht auf Parkinson.

Als sich die Beschwerden im Sommer 2024 verstärkten, unterzog sich Harket an der Mayo Clinic im US-Bundesstaat Florida einer tiefen Hirnstimulation. Bei diesem Eingriff werden Elektroden ins Gehirn eingesetzt, um die gestörte Hirnaktivität durch elektrische Impulse zu regulieren. Zudem wird der Musiker über eine Pumpe mit dem dopaminähnlichen Medikament Produodopa behandelt.

Laut Harket haben sich die Symptome durch die Therapie zwar gebessert, die genaue Feinjustierung der Elektroden erweise sich jedoch als schwierig. „Bei zu wenig Stimulation können meine Gedanken oder meine Sprache schwinden. Bei zu viel drehe ich völlig durch: unwillkürliche Bewegungen, Zuckungen und Krämpfe“, erklärte der 67-Jährige dem „Sunday Times Magazine“.

Kontrollverlust über Gefühle und ungewisse musikalische Zukunft

Neben den motorischen Einschränkungen belasten den Sänger vor allem die Auswirkungen auf seinen Schlaf und seine Gefühlswelt. Er verliere häufig die Kontrolle über seine Emotionen, was ihm das Gefühl gebe, sich selbst zu verlieren.

„Manchmal fange ich plötzlich an zu weinen und kann nicht aufhören, oder ich lache, aber das bin nicht ich“, schilderte Harket. Hinzu kämen Gewichtsverlust, der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns sowie eine sechsmonatige Phase schwerer Schlafstörungen. Verbittert sei er dennoch nicht und betonte, er sei „immer noch da“.

Bereits bei der Bekanntgabe seiner Erkrankung im Juni 2025 auf der Internetseite von A-ha hatte Harket berichtet, mehrere Hirnoperationen hinter sich zu haben. Mit Blick auf seine musikalische Zukunft äußerte sich der Musiker gegenüber dem A-ha-Biografen Jan Omdahl zurückhaltend. Er verspüre derzeit keinen Wunsch zu singen, „und das ist für mich ein Zeichen“. Da er sich aktuell stimmlich nicht ausdrücken könne, ließ er offen, ob er jemals auf die Bühne zurückkehren wird.

Trotz der gesundheitlichen Einschränkungen veröffentlichte Harket im Jahr 2026 ein neues Album. Gemeinsam mit Paul Waaktaar-Savoy und Magne Furuholmen hatte er A-ha im Jahr 1982 gegründet und 1985 mit dem Album „Hunting High and Low“ sowie Hits wie „Take On Me“ und „The Sun Always Shines on TV“ weltweite Bekanntheit erlangt.