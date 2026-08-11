Die amerikanische Sängerin Martha Reeves hat mit einer Gesangsdarbietung in den sozialen Medien für Aufsehen und negative Kommentare gesorgt. Am Samstag (8. August 2026) sang die 85-jährige Ikone des Motown-Sounds bei der Eröffnungsfeier der Women’s Professional Baseball League die US-Nationalhymne „The Star-Spangled Banner“. Die Veranstaltung fand im Robin Roberts Stadium in Springfield statt.

Allerdings missglückte die Performance deutlich. Aufnahmen des Auftritts, die zeigen, wie Reeves gemeinsam mit ihren beiden Begleitsängerinnen über längere Passagen die Melodie verfehlte, wurden millionenfach online verbreitet und zogen teils heftige Kritik nach sich.

Martha Reeves weist Verantwortung für missglückte Darbietung zurück

Die einstige Leadsängerin der Gruppe Martha and the Vandellas hat inzwischen öffentlich zu dem Auftritt Stellung genommen und eine persönliche Verantwortung zurückgewiesen. Gegenüber dem TV-Sender Fox 2 Detroit machte Reeves vor allem ihre Background-Sängerinnen für die misslungene Performance verantwortlich.

Als Begründung führte sie an, dass eine angemessene Probe im Vorfeld nicht möglich gewesen sei und ihre Mitsängerinnen die richtigen Töne nicht getroffen hätten. Erschwerend seien zudem die feuchten und böigen Wetterverhältnisse sowie fehlende Kontrolllautsprecher auf der Bühne hinzugekommen.

Unmittelbar nach dem Fernsehgespräch unternahm Reeves am Moderatorenpult einen weiteren Versuch, ihre gesanglichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Ihre erneute Live-Darbietung der Hymne ohne instrumentale Begleitung stieß im Internet allerdings erneut auf gemischte und teils höhnische Reaktionen.

Sängerin singt erneut – und erntet wieder Spott

Berichte des US-Onlineportals „TMZ“ legen indes nahe, dass es entgegen ihrer Darstellung durchaus eine kurze gemeinsame Probe im Stadion vor dem eigentlichen Auftritt gab.

Die Girlgroup Martha and the Vandellas feierte in den USA und Großbritannien mit Titeln wie „(Love Is Like A) Heat Wave“, „Nowhere to Run“ und „Jimmy Mack“ zahlreiche Charterfolge. Sie gehörte zu den größten Stars des Plattenlabels Motown.

In der Bundesrepublik gelang der Band nur mit dem Welthit „Dancing in the Street“ der Sprung in die Hitparade. Der Titel erreichte Platz 36. Nach einem letzten Konzert Ende 1972 löste sich die Formation auf, worauf Martha Reeves ab 1973 eine Solokarriere startete.

Ein weiterer großer kommerzieller Erfolg blieb Reeves als Solokünstlerin jedoch verwehrt. Stattdessen schaffte es ihr Motown-Titel 1985 durch die bekannte Duett-Version von David Bowie und Mick Jagger erneut in die deutschen Charts und stieg dort bis auf Platz sechs.