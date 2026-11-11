Für manche Musikfans wird 2027 ein besonders spannendes Jahr: Gleich mehrere Acts könnten nach langen Pausen mit neuen Alben zurückkehren. Während einige Künstlerinnen und Künstler ihre Pläne bereits bestätigt haben, gibt es bei anderen bislang nur vorsichtige Hinweise und jede Menge Spekulationen. Diese Comebacks stehen im Raum.

The Sisters of Mercy – 37 Jahre

Das letzte Studioalbum der britischen Gothic-Rock-Band heißt „Vision Thing“ und erschien 1990. Im März 2026 sorgte eine überraschende Mitteilung des Festivals Brutal Assault für Aufsehen: The Sisters of Mercy sagten ihren geplanten Auftritt ab, weil sie die Arbeiten an ihrem neuen Album vorziehen wollten.

Andrew Eldritch von The Sisters of Mercy bei einem Konzert in Deutschland. (Archivbild) Copyright: imago images/Marcel Lorenz

Frontmann Andrew Eldritch hatte zuvor in einem Interview mit „BrooklynVegan“ von rund 20 weiteren unveröffentlichten Songs gesprochen, zugleich aber Schwierigkeiten bei der Organisation von Aufnahmen eingeräumt. Gitarrist Ben Christo hatte 2025 noch erklärt, dass es weder konkrete Pläne für ein neues Album noch eine grundsätzliche Absage an eine weitere Platte gebe. Ob das erste Studioalbum seit 1990 tatsächlich 2027 erscheint, bleibt abzuwarten.

4 Non Blondes – 35 Jahre

Nach mehr als drei Jahrzehnten Pause wollen 4 Non Blondes 2027 ihr zweites Studioalbum veröffentlichen. Das Debüt „Bigger, Better, Faster, More!“ erschien 1992 und blieb trotz des Welthits „What’s Up“ bislang die einzige reguläre Studioplatte der US-amerikanischen Rockband. Nach der Trennung 1994 startete Frontfrau Linda Perry eine erfolgreiche Karriere als Songwriterin und Produzentin.

2025 kam es zur Wiedervereinigung, bei der die Band auch neues Material präsentierte. Im Mai 2026 bestätigte Perry im Gespräch mit „NME“, dass das Album 2027 erscheinen soll. Es trägt den Titel „1994“ und soll an den Sound der damaligen Zeit anknüpfen. Perry kündigte außerdem an, noch 2026 erste neue Songs zu veröffentlichen.

Stevie Wonder – 22 Jahre

Eine gewaltige Durststrecke könnte für die Fans von Stevie Wonder 2027 zu Ende gehen. Im Juli 2026 kündigte die Soul- und Pop-Legende bei einem Konzert in Cardiff sein neues Studioalbum „Through the Eyes of Wonder“ für das kommende Jahr an. Sein bislang letztes reguläres Studioalbum „A Time to Love“ erschien 2005. Wonder hatte bereits 2008 erstmals von dem Albumprojekt gesprochen, doch die Fertigstellung verzögerte sich immer wieder.

Vier ältere, bislang unveröffentlichte Songs aus der Entstehungszeit seines Klassikers „Songs in the Key of Life“ von 1976 veröffentlichte er im September 2026 zunächst separat auf einer EP. Am 26. Oktober 2026 trat Wonder außerdem in der Kölner Lanxess-Arena auf und spielte dort sein Album „Songs in the Key of Life“ vollständig. Ein genauer Veröffentlichungstermin für „Through the Eyes of Wonder“ steht noch aus.

Guns N’ Roses – 19 Jahre

Dass Guns N’ Roses noch einmal ein komplettes Studioalbum veröffentlichen, schien lange ungewiss. „Chinese Democracy“ erschien 2008 und ist bis heute die letzte reguläre Studioveröffentlichung der US-Rocker. Immerhin gab es in den vergangenen Jahren einzelne neue Songs: Im Dezember 2025 brachte die Band mit „Nothin’“ und „Atlas“ zwei weitere Titel heraus.

Axl Rose (l) und Gitarrist Slash von der Band Guns N' Roses: „Chinese Democracy“ erschien 2008 und ist bis heute die letzte reguläre Studioveröffentlichung der US-Rocker. (Archivbild) Copyright: dpa

Gitarrist Slash machte im Laufe des Jahres 2026 mehrfach Hoffnung auf einen Nachfolger und bestätigte, dass bereits an neuem Material gearbeitet wird. Im Oktober kündigte er zudem an, dass Guns N’ Roses 2027 eine Live-Pause einlegen wollen, um das vorhandene Songmaterial zusammenzuführen und weiterzuentwickeln. Ein neues Album im kommenden Jahr ist damit durchaus denkbar.

Sade – 17 Jahre

Bei Sade gehört Geduld für Fans seit Jahren zum Programm. Zwischen den Studioalben der britischen Band lagen immer wieder lange Pausen: „Soldier of Love“ erschien 2010 und ist bis heute ihr jüngstes Album. 2018 meldete sich die Formation immerhin mit zwei Songs für Filmsoundtracks zurück, darunter „Flower of the Universe“.

Sade Adu bei einem Konzert 2011. Seit dieser Zeit warten Fans auf ein neues Album der Sängerin. (Archivbild) Copyright: imago stock&people

2022 gab es dann neue Hoffnung: Sade und ihre Band arbeiteten im französischen Miraval Studio an frischem Material. Im Oktober 2024 erschien mit „Young Lion“ ein neuer Song auf dem Benefizalbum „Transa“, den Sade ihrem Sohn Izaak widmete. Ein Veröffentlichungstermin oder konkrete Pläne für ein neues Studioalbum wurden seitdem allerdings nicht bekannt. Ein neues Album wäre darum 2027 eine echte Sensation.

My Chemical Romance – 17 Jahre

Lange haben Fans auf diese Nachricht gewartet: My Chemical Romance wollen 2027 erstmals seit 2010 wieder ein Studioalbum aufnehmen. Beim Konzert am 30. Oktober 2026 im Hollywood Bowl in Los Angeles machte Frontmann Gerard Way die Pläne öffentlich. „Nächstes Jahr wollen wir eine Platte machen“, kündigte er an und stellte in Aussicht, dafür auf weitere Konzerte zu verzichten.

Bereits im September hatte Way den Fans versprochen, dass die Band grundsätzlich immer eine weitere Platte machen wollte: „Ihr habt uns so lange am Leben gehalten, ihr verdient ein weiteres Album.“ Ob der Nachfolger von „Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys“ tatsächlich noch 2027 erscheint, ist allerdings offen.

Michael Stipe – 16 Jahre (Solo-Debüt)

Ein spannender Sonderfall: Seit dem Ende von R.E.M. im Jahr 2011 warten Fans auf neue Musik von Michael Stipe. Der Sänger hat zwar immer wieder einzelne Songs und musikalische Projekte veröffentlicht, ein vollständiges Soloalbum ließ jedoch lange auf sich warten. Im Oktober 2026 verriet er in einem Gespräch mit der „Los Angeles Times“, dass seine erste Soloplatte nun für Mai 2027 geplant sei.

(L-r) Gitarrist Peter Buck, Sänger Michael Stipe und Bassist Mike Mills von R.E.M. trennten sich 2011. Seitdem wartet die Musikwelt auf das Solodebüt von Stipe. (Archivbild) Copyright: dpa

Eine erste Single samt Video soll bereits in der Silvesternacht erscheinen. An dem Album arbeitet Stipe unter anderem mit Produzent Andrew Watt; auch die kanadische Musikerin Peaches wird als Gast dabei sein. Anders als bei vielen Comeback-Kandidaten gibt es hier also bereits einen konkreten Zeitplan.

Kate Bush – 16 Jahre

Lange Wartezeiten auf neue Musik sind Fans von Kate Bush inzwischen gewohnt. Schon zwischen ihren früheren Studioalben lagen oft viele Jahre, und seit „50 Words for Snow“ von 2011 ist es musikalisch ruhig geblieben. 2016 erschien mit „Before the Dawn“ zwar ein Livealbum, neues Studiomaterial folgte jedoch nicht. Auch den Hype um „Running Up That Hill“ durch die Serie „Stranger Things“ ließ Bush ohne neue Albumankündigung verstreichen.

Ein neues Album von Kate Bush 2027 wäre eine absolute Sensation. (Archivbild) Copyright: picture alliance/dpa/Official Charts Company/PA Media

Im Oktober 2024 machte die britische Sängerin in einem seltenen Interview mit BBC Radio 4 dennoch Hoffnung: Sie habe viele Ideen und sei sehr daran interessiert, endlich wieder an einem Album zu arbeiten. Zunächst müsse sie allerdings andere Projekte abschließen, darunter die Überarbeitung ihrer Website und die Arbeit an einem Songtextbuch. Ob daraus tatsächlich ein neues Studioalbum wird und ob es bereits 2027 erscheinen könnte, ist bislang offen. Bei Reddit & Co. wird dennoch fleißig spekuliert.

Soundgarden – 15 Jahre

Auch bei Soundgarden könnte 2027 ein langes Warten ein Ende finden. Das bislang letzte Studioalbum „King Animal“ erschien 2012. Nach dem Tod von Frontmann Chris Cornell im Mai 2017 blieb neues Material zunächst unveröffentlicht. Die verbliebenen Bandmitglieder Kim Thayil, Matt Cameron und Ben Shepherd arbeiten inzwischen gemeinsam mit Produzent Terry Date an den Aufnahmen, die noch zu Cornells Lebzeiten entstanden waren.

Im Juli 2026 bestätigte Schlagzeuger Cameron, dass das letzte Album der Band gerade abgemischt werde. Es soll acht Songs mit Gesang von Cornell enthalten. Gitarrist Thayil hatte bereits zuvor 2027 als wahrscheinliches Veröffentlichungsjahr genannt. Ein genauer Termin steht allerdings noch nicht fest; zudem müssen die Band und das Label noch vertragliche und organisatorische Fragen klären.

Janet Jackson – 12 Jahre

Mehr als ein Jahrzehnt ist seit Janet Jacksons bislang letztem Studioalbum „Unbreakable“ vergangen, das 2015 erschien. Ein Nachfolger war ursprünglich längst geplant: Im Februar 2020 kündigte die US-Sängerin die Platte „Black Diamond“ an, die gemeinsam mit einer Welttournee erscheinen sollte. Die Pandemie durchkreuzte diese Pläne, das Album wurde bis heute nicht veröffentlicht.

Im Mai 2026 machte Jackson ihren Fans dann neue Hoffnung: In einem Interview mit „Billboard Japan“ bestätigte sie, dass sie weiterhin im Studio an Musik arbeite und ihren Fans noch im Laufe des Jahres 2026 neue Songs präsentieren wolle. Bei ihrem Auftritt beim Formel-1-Rennen in Singapur im Oktober 2026 sorgte sie mit einer weiteren Anspielung für Spekulationen: „Jetzt nennen sie mich Diamond Black … ihr werdet mich bald kennenlernen.“ Ob damit tatsächlich das frühere Albumprojekt „Black Diamond“ gemeint ist, blieb allerdings offen.

Rihanna – 11 Jahre

Unfassbare elf Jahre nach „Anti“ könnte Rihanna 2027 endlich ihr neuntes Studioalbum veröffentlichen. In den vergangenen Jahren konzentrierte sich die Sängerin aus Barbados verstärkt auf ihre Unternehmen Fenty Beauty und Savage X Fenty sowie ihre Familie.

Im Februar 2025 erklärte sie im Interview mit „Harper’s Bazaar“, sie habe inzwischen den musikalischen Ansatz für ihr nächstes Werk gefunden: „Ich glaube, ich habe endlich den Schlüssel gefunden.“ Im Februar 2026 zeigte sie sich bei Aufnahmen im Studio, im August bestätigte ihr Partner A$AP Rocky, dass sie tatsächlich an neuer Musik arbeite.

Im Oktober 2026 deutete Rihanna zudem an, dass sie über einen großen Vorrat unveröffentlichter Songs verfüge. Ein Album für 2027 ist damit durchaus eine realistische Spekulation.