„Immer für dich da“Giovanni Zarrella rührt Bruder Stefano zu Tränen

Etwa 1.000 Kilometer will Influencer Stefano Zarrella zu Fuß zurücklegen, von Baden-Württemberg bis nach Rom. Damit nimmt er eine gewaltige Herausforderung an. Noch bevor er den ersten Schritt machte, bereitete ihm sein älterer Bruder Giovanni einen emotionalen Moment.

Das ist in einem Instagram-Video des 35-Jährigen zu sehen, das den Titel „POV: Dein Bruder ist immer für dich da“ trägt. Demnach kam der Musiker eigens zum Start des Projekts „Run to Rome“, um Stefano eine Kette mit Kreuz umzulegen. Die liebevolle Geste trieb dem jüngeren Bruder die Tränen in die Augen.

Kreuzkette vor dem Aufbruch: Giovanni Zarrella unterstützt seinen Bruder

Los ging es am Sonntag, 11. Oktober, an der Burg Hohenzollern bei Hechingen. Auch Vater Bruno Zarrella war dabei. Stefano kommentierte die Szene bei Instagram mit den Worten: „Ein Moment, den ich niemals vergessen werde.“

Außerdem schrieb er: „Mein Bruder Giovanni hat heute Worte gefunden, die mich mitten ins Herz getroffen haben. Ich glaube, man sieht mir in diesem Video an, wie viel mir dieser Moment bedeutet.“ Direkt an Giovanni wandte er sich mit dem Satz: „Wir haben in unserem Leben schon so viel gemeinsam erlebt und ich bin unglaublich dankbar, einen Bruder wie dich an meiner Seite zu haben.“

Spendenlauf über die Alpen: Stefano Zarrella sammelt Geld für Kinder

Die Route führt über den Bodensee und die Alpen. Dafür rechnet der 35-Jährige mit 25 bis 30 Tagen, also mit mehr als 30 Kilometern pro Tag. Vorbereitet hat er sich seit November 2025. Im Gespräch mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ erklärte Stefano, was ihn antreibt: „Ich möchte mit Bewegung etwas in Bewegung bringen. Ich möchte Menschen ein gutes Gefühl geben und sie inspirieren, daran zu glauben, dass viel mehr in ihnen steckt, als sie manchmal selbst glauben.“

Mit dem Marsch an seine Grenzen verknüpft er eine Spendenaktion. Gemeinsam mit dem RTL-Spendenmarathon und der WorldChanger Foundation sollen die Einnahmen an Hilfsprojekte gehen, die sich um Kinder und ihre mentale Gesundheit kümmern.

Darüber hinaus will Stefano Zarrella eine Schule besuchen und dort über Selbstzweifel sprechen. Wie der „SWR“ berichtet, kamen schon zum Start etwa 500 Unterstützerinnen und Unterstützer zusammen. (jag)