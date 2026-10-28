Patrice Aminati hat auf Instagram ein Foto ihrer Medikamente veröffentlicht. Die 31-Jährige lebt mit Hautkrebs im Endstadium und hatte zuletzt über belastende Nebenwirkungen berichtet.

In einer Bildergalerie auf Instagram zeigt Patrice Aminati verschiedene Momente aus ihrem Alltag. Zu sehen sind unter anderem Aufnahmen mit ihrer Tochter auf einem Golfplatz, ein Clip aus einem Sportwagen und Eindrücke vom Yoga. Ein weiteres Foto gibt Einblick in ihre Medikamenteneinnahme.

Patrice Aminati zeigt zahlreiche Medikamente

Aminati bezeichnet die Aufnahme als „Meal Prep“, also Essensvorbereitung. Darauf sind mehrere Tablettendosen zu sehen, die in die Fächer „morgens“, „mittags“, „abends“ und „nachts“ unterteilt sind. Daneben liegen zahlreiche geöffnete Medikamentenpackungen.

Welche Arzneimittel die Moderatorin einnimmt, ist auf dem Foto nicht zu erkennen. Zuletzt hatte sie berichtet, dass sie wegen belastender Nebenwirkungen nachts häufig wach liege.

Follower bewundern Patrice Aminatis Lebensmut

Unter dem Beitrag äußern zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer ihre Unterstützung. Ein Follower schreibt: „Du bist so eine tolle und starke Frau, ich wünsche dir noch ein langes Leben mit deiner Tochter und deiner Familie. An dir und deiner Lebensfreude könnten sich einige ein Beispiel nehmen.“

Eine andere Person nimmt Bezug auf die vielen Medikamente: „Dein ‚Meal Prep‘ sieht furchtbar aus. Das tut mir so leid. Finde es aber toll, wie positiv du bist!“

Auch andere Kommentare drücken Bewunderung für Aminatis Umgang mit ihrer Erkrankung aus. Eine Nutzerin schreibt: „Du bist mein Spirit Animal! Egal welchen Herausforderungen ich mich stellen muss in meinem Leben, denke ich an dich und deine Kraft, deinen Mut und deine Stärke mit der du deinen Weg gehst, gibt das auch mir Kraft!“

Eine weitere Followerin berichtet, selbst ähnliche Medikamente einzunehmen, und bezeichnet sich als Leidensgenossin der Moderatorin. Aminati antwortet darauf mit einem Wunsch: „Auf dass wir sie irgendwann nicht mehr brauchen.“

Erst kürzlich hatte Aminati in der Fernsehsendung „hart aber fair“ für mehr Vorsorge im Gesundheitssystem plädiert. (jag)