Vor der diesjährigen Verleihung des Umweltpreises „Earthshot Prize“ haben Prinz William und Prinzessin Kate in der indischen Metropole Mumbai die 15 Finalisten getroffen. Wie das britische Magazin „Hello!“ berichtet, sorgte vor allem die Anreise des Paares an der Strandpromenade Skyline Viewpoint für Aufmerksamkeit.

Überraschender Auftritt von Prinzessin Kate

Prinz William saß bei der Fahrt entlang der Mahim Bay selbst am Steuer einer speziell verzierten Elektro-Rikscha des indischen Herstellers Mahindra Last Mile Mobility. Auf dem Rücksitz nahm Prinzessin Kate Platz.

Sie trug einen elfenbeinfarbenen Hosenanzug der britisch-kanadischen Designerin Edeline Lee, kombiniert mit handgefertigten Statement-Ohrringen des Londoner Labels Chalk aus Acryl und Walnussholz, deren architektonisches Design von der Decke des Londoner Royal Opera House inspiriert ist, sowie einer feinen goldenen Halskette.

Ursprünglich war der Termin am Dienstagvormittag allein für den Thronfolger geplant gewesen, Kate begleitete ihren Ehemann jedoch überraschend.

Prinz William: „Ich habe keinen Unfall gebaut, uns geht es gut“

Nach dem Aussteigen äußerte sich die Prinzessin positiv über das Transportmittel. Es sei „die beste Art anzukommen“, sagte sie laut dem Bericht und bezeichnete die Rückbank als „sehr bequem“. Auch William zeigte sich nach der Fahrt zufrieden. „Ich habe keinen Unfall gebaut, uns geht es gut“, scherzte der Prinz zunächst und lobte das Fahrzeug anschließend gegenüber Firmenchef Sunam Mishra.

Es habe „wirklich großen Spaß“ gemacht, sei sehr leise und leicht zu fahren. Er hätte sich eine längere Promenade gewünscht, um die Höchstgeschwindigkeit von 55 Kilometern pro Stunde testen zu können, erklärte William. Die Reichweite des Fahrzeugs liegt bei knapp 190 Kilometern pro Ladung.

15 Finalisten konkurrieren um Millionen-Förderung

Anlass des Treffens an der Bandra-Worli-Sea-Link-Promenade war der Austausch mit den Nominierten des „Earthshot Prize“ 2026. Fünf der 15 Umweltinitiativen erhalten bei der abendlichen Gala jeweils ein Preisgeld von einer Million Pfund, um ihre Projekte auszubauen. Begleitet wurde das Paar von Mathilde Carraro, der Direktorin für Portfolio-Wirkung der Stiftung.

Prinz William und Prinzessin Kate nach ihrem Treffen mit den Finalisten des Earthshot Prize 2026 auf der Bandra-Worli-Sea-Link-Promenade am zweiten Tag ihrer Reise nach Mumbai. Copyright: Chris Jackson/PA Wire/dpa

Zu den Finalisten in den fünf Wettbewerbskategorien zählen unter anderem:

Luftreinhaltung: Der Rikscha-Hersteller Mahindra für die Einführung von 400.000 Elektrofahrzeugen in Indien binnen fünf Jahren, das Start-up Satellites on Fire zur schnellen Waldbranderkennung sowie AirQo mit Messgeräten für afrikanische Städte. Schutz und Wiederherstellung der Natur: Prinzessin Chimi Yangzom Wangchuck aus Bhutan für den verfassungsrechtlichen Waldschutz des Landes, das nordamerikanische Wildnis-Korridor-Projekt Yellowstone to Yukon sowie die australische Indigenous Desert Alliance. Wiederbelebung der Ozeane: Der Pazifikstaat Niue, vertreten durch Premierminister Dalton Tagelagi, die Einkäufer-Allianz Zemba für eine sauberere Schifffahrt sowie die Stadt Barcelona mit Projekten zur Strandverbreiterung. Aufbau einer abfallfreien Welt: Die Mother Earth Foundation auf den Philippinen, die französische Initiative PFAS-Free France gegen sogenannte Ewigkeitschemikalien sowie Südkoreas Zero-Waste-Bewegung. Klimaschutz: Der indische Mahila Housing Trust für hitzeabweisende Dächer, der Agrarversicherer Pula sowie der dänische Energiekonzern Ørsted.

Zum Abschluss des Termins posierten William und Kate für ein Gruppenfoto mit den Teilnehmenden. Im Gespräch mit Prinzessin Chimi von Bhutan erklärte Kate, sie müsse unbedingt wieder in das Himalaya-Königreich reisen.

Prinz William richtete vor der Verleihung am Abend ermutigende Worte an die Gruppe. „Genießt den heutigen Abend, es ist ein großer Moment für euch und ihr habt den Sieg alle absolut verdient“, sagte der Thronfolger und fügte hinzu, er sei sehr stolz auf die Finalisten.