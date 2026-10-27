„Unglaublich stolz darauf“Neues Familienfoto von Prinzessin Kate, Prinz William und ihren Kindern überrascht

Prinz William, Prinzessin Kate und ihre drei Kinder haben sich auf einem neuen Gruppenfoto gemeinsam mit einem britischen Bergrettungsteam präsentiert. Das Bild wurde anlässlich des internationalen Tags der Bergrettung auf dem offiziellen Instagram-Account des Prinzen und der Prinzessin von Wales veröffentlicht. Darauf zeigen sich die Royals in bodenständiger Alltagskleidung und fügen sich optisch nahtlos in die Gruppe der Freiwilligen ein.

Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis an der Seite ihrer Eltern

Die Aufnahme entstand nach Angaben des Königshauses im Sommer während der sogenannten Three Peaks Challenge, bei der die höchsten Erhebungen in Schottland, England und Wales bestiegen wurden.

Während Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis in Jeans und schlichten Pullovern beziehungsweise Poloshirts posieren, trugen auch William und Kate unauffällige Freizeitkleidung und eine Sonnenschutzmütze.

Anerkennung für ehrenamtlichen Einsatz

Mit dem Beitrag würdigen die Royals die Arbeit der Rettungskräfte. Laut dem britischen Thronfolgerpaar zeugen die Freiwilligen von außergewöhnlichem Mut und unermüdlichem Einsatz.

In der veröffentlichten Erklärung heißt es wörtlich: „Wir sind unglaublich stolz darauf, die außergewöhnlichen Freiwilligen zu unterstützen, die unter allen Bedingungen – oft von einem Moment auf den anderen – im Einsatz sind, um anderen zu helfen, wenn diese Hilfe am dringendsten benötigen.“

Zudem sprachen William und Kate allen Mitgliedern der Bergrettungsgemeinschaft ihren ausdrücklichen Dank aus. Beobachter werten das Foto und die begleitenden Worte als Zeichen der Verbundenheit mit ehrenamtlichen Organisationen und als bewusste Betonung bürgernaher Bodenständigkeit.

Bereits vor rund einer Woche äußerte sich Prinzessin Kate erneut zur Bedeutung der Natur für die Entwicklung von Kindern. Sie gab eine neue Initiative in Auftrag, die untersuchen soll, wie Natur, Kreativität und zwischenmenschliche Beziehungen die soziale und emotionale Entwicklung von Babys und Kleinkindern fördern können. Das Programm soll 2027 starten.

Laut einem Interview mit dem Podcast „Happy Mum, Happy Baby“ im Februar 2020 legt Prinzessin Kate großen Wert darauf, ihren Kindern Zeit in der Natur zu ermöglichen. Sie berichtete, dass sie selbst als Kind viel draußen gewesen sei und diese Erfahrung an George, Charlotte und Louis weitergeben wolle.

Zeit im Freien sei aus ihrer Sicht wichtig für das körperliche und seelische Wohlbefinden und biete der Familie Gelegenheit, gemeinsame Erinnerungen zu schaffen.