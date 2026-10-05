„Unvergleichliche Naturgewalt“Rock-Größe und „Bodyguard“-Sängerin ist tot

Sass Jordan, eine der bekanntesten Rockmusikerinnen Kanadas, ist mit 63 Jahren verstorben. Ihre Familie gab den Tod über die offizielle Facebook-Präsenz bekannt, wonach die Künstlerin am 2. Oktober 2026 im Beisein ihrer Liebsten friedlich entschlafen ist, wie auch das Magazin „Billboard“ meldete.

In der Mitteilung ehrte die Familie sie als „unvergleichliche Naturgewalt“ und als einen Menschen voller Heiterkeit und Licht. Zur genauen Ursache des Todes machten die Hinterbliebenen bisher keine Angaben.

Schon im September des Vorjahres sah sich das Management der Künstlerin gezwungen, sämtliche ausstehenden Konzerte für das aktuelle Jahr zu stornieren. Eine damalige Verlautbarung informierte darüber, dass Jordan wegen eines gravierenden gesundheitlichen Zustands eine Auszeit von allen professionellen Tätigkeiten benötige. Ihr Fokus sollte vollständig auf der eigenen Genesung und dem Wohlbefinden liegen.

Eine Karriere über vier Jahrzehnte

Die in Birmingham geborene Musikerin wuchs in Montreal, Kanada, auf und blickte auf eine mehr als vier Jahrzehnte lange Karriere zurück. Laut der Canadian Broadcasting Corporation gelang ihr 1988 mit ihrem Debütalbum „Tell Somebody“ der entscheidende Durchbruch. Für das Album erhielt sie 1989 den renommierten Juno Award als „Most Promising Female Vocalist“.

Ihren größten internationalen Erfolg feierte die Sängerin 1992 mit dem Album „Racine“ und den darauf enthaltenen Hits „Make You a Believer“, „You Don’t Have to Remind Me“ und „I Want to Believe“. Auch das Album „Rats“ mit Songs wie „High Road Easy“ und „Sun’s Gonna Rise“ fand großen Anklang.

Welterfolg durch „The Bodyguard“-Soundtrack

Während ihrer langen Karriere stand Jordan mit Rockgrößen wie Aerosmith, The Rolling Stones, AC/DC, Joe Cocker und Van Halen auf der Bühne. Auch mit Foo-Fighters-Drummer Taylor Hawkins arbeitete sie zusammen. Mit Cocker nahm Sass Jordan den Song „Trust in Me“ als Duett für den Soundtrack des Films „The Bodyguard“ auf.

Der Soundtrack, der vor allem von Whitney Houston geprägt wurde, gilt mit mehr als 45 Millionen verkauften Exemplaren weltweit als erfolgreichster Filmsoundtrack der Musikgeschichte. Insgesamt veröffentlichte die Künstlerin zehn Alben, zuletzt 2022 „Bitches Blues“.

Auch im Blues feierte sie Erfolge: Ihr Album „Rebel Moon Blues“ erreichte Platz fünf der Billboard-Blues-Charts. Abseits der Musik war Jordan sechs Staffeln lang Jurymitglied der kanadischen Talentshow „Canadian Idol“. Zudem verkörperte sie Janis Joplin im Bühnenstück „Love, Janis“.