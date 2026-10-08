„Es ist diese Leichtigkeit“Simone Thomalla spricht über ihr Liebesglück mit René Merten

Simone Thomalla hat offen über ihr Privatleben gesprochen. Im Interview mit dem Online-Portal Bunte.de äußerte sich die 61 Jahre alte Schauspielerin über ihre Beziehung zu dem Bauunternehmer René Merten und darüber, wie sie mit dem Älterwerden umgeht. Ihr Fazit zur Partnerschaft, die sie Ende 2024 öffentlich gemacht hatte, fällt positiv aus.

Im Gespräch hob sie besonders hervor, wie unbeschwert der gemeinsame Alltag sei: „Es ist diese Leichtigkeit, dass ich mich nicht anstrengen muss, um geliebt zu werden.“ Gute Laune sei ebenso erlaubt wie schlechte, auch Müdigkeit oder Albernheit hätten Platz. Merten biete ihr Halt und lasse ihr zugleich Freiraum. Außerdem werde in der Beziehung viel gelacht.

„Dieses Gefühl, einfach ich selbst sein zu dürfen, ist für mich ein großes Glück“, sagte die Schauspielerin dem Portal. Lange habe sie alles ohne Hilfe gestemmt. Inzwischen gelinge es ihr, Unterstützung bewusst zuzulassen: „Ich muss nicht bei jeder Gelegenheit beweisen, dass ich alles allein schaffe.“

Simone Thomalla über Falten, Gelassenheit und Tochter Sophia

Mit den Jahren habe sich auch ihre Haltung zum Älterwerden gewandelt. Begeistert aufspringen und vor dem Bildschirm „Toll, eine neue Falte!“ rufen würde sie zwar nicht. Ihr Blick auf sich selbst sei heute aber deutlich wohlwollender: „Ich möchte mich wohlfühlen und gesund bleiben. Das zählt. Und bei aller Eitelkeit: Ich bin sehr froh, dass ich älter werden darf.“ Den Anspruch, es stets allen recht zu machen, habe sie hinter sich gelassen.

Als Vorbild im Alltag nennt Thomalla ihre 37-jährige Tochter Sophia. Von der Moderatorin lerne sie noch immer, sich nicht für alles erklären zu müssen – darin sei Sophia wesentlich konsequenter. Mit großer Freude verfolgt die Schauspielerin zudem die Karriere von Tennisprofi Alexander Zverev, dem Partner ihrer Tochter: „Natürlich habe ich mitgefiebert! Und ich freue mich wahnsinnig für ihn. Er hat ein legendäres Tennisjahr geliefert!“

„Verstehen Sie Spaß?“: Thomalla von versteckter Kamera hereingelegt

Einer der Anlässe für das Interview war Thomallas Auftritt in der Sendung „Verstehen Sie Spaß?“. Das Erste zeigt sie am Samstag, 10. Oktober, ab 20.15 Uhr. Darin führte Kristo Ferkic, ihr Kollege aus der Serie „Frühling“, sie bei einer vermeintlichen Kräuterwanderung hinters Licht: Er gab vor, Vergiftungssymptome zu haben.

„Ich habe ihm das komplett abgenommen und mir wirklich Sorgen gemacht“, schilderte Thomalla den Streich. Ferkic besitze bemerkenswertes schauspielerisches Talent – das habe er ihr bei den gemeinsamen Dreharbeiten bislang geschickt verheimlicht. (jag)